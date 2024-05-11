İstanbul dahil 29 il için sarı kodlu uyarı!

Yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

İstanbul ve Başkent Ankara'da sağanak geçişleri hafta sonu boyunca etkili olacak. İstanbul'da 14 dereceye gerileyen sıcaklıklar, Ankara'da 18, İzmir'de 19 derece olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Adana, Kayseri, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Bayburt, Van ve Hakkari