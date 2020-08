Film gibi operasyon! Anne oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı

Terör örgütü PKK ile 36 yıldır süren mücadelede, 11 Ağustos 2020 tarihinde bir ilk yaşandı. PKK terör örgütü mensubu bir terörist; Bitlis ili kırsalında kaçak durumunda iken; insansız hava araçları (İHA) ile yapılan hava keşfinde tespit edildi. Film gibi takip ve teröristin teslim alınmasına giden süreç işte böyle başladı. Teröristin ailesine ulaşıldı, anne ikna edildi ve teröristin kaçak olduğu ormanlık alana getirildi.

Sabah'tan Şebnem Bursalı'nın haberine göre küçük oğlu ile birlikte ormana giren anne, PKK'nın esaretindeki oğlunu buldu, ikna etti ve güvenlik güçlerine elleriyle teslim etti. İtirafçı olan terörist, pişman olduğunu ve bundan sonra başka analar ağlamasın diye ömrünün sonuna kadar gayret göstereceğini söyledi. Anne ise "Bugüne kadar bize devleti yanlış tanıttılar, Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Bir yıldır süren Diyarbakır Anneleri'nin eylemlerinin kendilerine güç verdiğini söyleyen anne oğulun ikna ve teslim süreci, filmlere konu olacak kadar etkili.

ANNE, TERÖRİST OLAN OĞLUNU İKNA ETTİ❗️#Bitlis’te İHA’ların yerini tespit ettiği terörist, ikna operasyonuyla terör örgütü #PKK’nın elinden kurtarıldı.

İşte adım adım devlet ve anne eliyle bir teröristin ikna operasyonu:

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: Terör örgütü PKK mensubu bir teröristin yeri Bitlis ili kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. İlk önce; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan araştırmalar sonucunda teröristin kimliği saptandı. Terörist D.A'nın geçmişiyle ilgili detaylı inceleme yapıldığında teröristin bir kadın teröristle duygusal ilişki yaşadığı ve bu ilişkinin açığa çıkmasıyla kadın teröristin PKK üst yönetimince infaz edildiği, kendisinin de 2 ay süreyle örgüt içinde alıkonulduğu tespit edildi.

'ONU ÖLÜMDEN KURTARIN': İHA'lar ile keşif ve gözetleme bir süre devam etti. Terörist sağ ele geçirilmek istendiğinden ikna edilmeye çalışıldı. Aynı anda; geçici olarak Erzurum'da bulunan ailesine de ulaşıldı. Jandarmanın İkna Tim'inde bulunan biri kadın astsubay, diğeri erkek uzman çavuş, terörist D.A'nın ailesinin evine gitti. Anne ile görüşüldü ve kadın astsubay, anneye devletin kararlılığını, anne duyarlılığı ile iletti: "Biz daima sizinle olacağız, gelin oğlunuzu PKK terör örgütünün elinden ve ölümden birlikte kurtaralım. Çocuğunuzu size kavuşturmamıza yardımcı olun..." Anne, bu davete icabet etti ve küçük oğlu ile birlikte Bitlis'e ulaştırıldı.

KÜÇÜK OĞLU İLE GİTTİ: Anne ve oğlunun, Bitlis'te araziye gitme konusunda çekincesi oldu. Bu sefer devreye bizzat İl Jandarma Komutanı girdi ve komutanın aileye; "Oğluna da sana da hiçbir zarar gelmeyecek. Oğlun teslim olursa, devlet sahip çıkacak. Oğlunu kurtarmamız için var gücünle bize yardımcı ol" dedi. Bu sözle ikna olan anne, küçük oğlu ile jandarmanın ayarladığı ticari araca binerek terörist oğlunun buluduğu yere en yakın noktaya gitti.

ÜÇ KİŞİ DÖNDÜLER: Ormanlık alana girmeden araçtan inen anne ve küçük oğlu, yarım saati aşkın süre ormanda yürüyerek D.A'nın yanına ulaştı. Yine yarım saatlik konuşma sonucunda anne, terörist oğlunu ikna etti ve iki kişi girdikleri ormandan 3 kişi olarak çıktılar. Terörist D.A, Jandarma güçlerine teslim olurken; İHA'lar da an be an bu anları görüntülemeye devam etti.