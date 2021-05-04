FETÖ'nün kritik ismi İstanbul'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda, FETÖ/PDY'nin Afrika yapılanmasının başındaki İbrahim Tatar'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTTE 'KAHRAMAN' İLAN EDİLMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Afrika yapılanmasını başlatan ve FETÖ içerisinde sözde 'kahraman' ilan edilen firari Tarar, dün gece Ümraniye'de örgüt üyeleri arasında "gaybubet" diye adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.