FETÖ'nün ‘Kozmik Oda kumpasçısı’ Ünal Tatar'ı ABD’de hoca yapmışlar

Firari Tatar’ın New York Üniversitesi’nin Albany’deki kampusunda doçent olarak ‘siber güvenlik’ dersi verdiği ortaya çıktı.

Aralık 2009'da FETÖ'cü hâkim ve savcılar tarafından Ankara'da, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'na girilmiş, devlet sırrı niteliğindeki 'çok gizli' belgelere el konulmuştu. 'Bülent Arınç'a suikast girişimi' iddiası Kozmik Oda'nın kapısını açmak için adeta 'anahtar' olarak kullanılmıştı. Sıra bu belgelerin kopyalanması ve yurtdışına çıkarılmasındaydı.

Ankara Başsavcılığı'nda Kozmik Oda soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili'nin makam odasında, TÜBİTAK görevlisi 2 bilişim uzmanı Ünal Tatar ile Ebubekir Yalçınkaya vardı. Henüz savcılık tarafından kendilerine bilirkişi görevi verilmemişti, resmi bir sıfatları yoktu. Mustafa Bilgili, Ünal Tatar ve Ebubekir Yalçınkaya'nın ortak özellikleri FETÖ mensubu olmalarıydı.

O BİLGİLER GÜLEN'E GİTTİ

Savcı Mustafa Bilgili, özel kasasında muhafaza ettiği, Kozmik Oda aramasında el konulan "çok gizli" belgelerin bulunduğu dijital materyalleri ilk kez gün yüzüne çıkardı. Odadaki TÜBİTAK görevlilerinden Ünal Tatar, "çok gizli" belgeleri 1.5 TB'lık harddiske kopyaladı. "Kozmik bilgi ve belgeler" ilk kez o gün kopyalanarak devletin elinden çıktı, ABD'deki örgüt elebaşına gitti.

TÜBİTAK'TAN ÇIKARILDI HAVELSAN'A GİRDİ

7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından devlet içine sızan FETÖ mensupları ayıklanıyordu. Bunlardan biri de kozmik bilgileri kopyalayan TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Uzmanı Ünal Tatar'dı. 6 Ocak 2015'te TÜBİTAK'taki işine son verildi. Ancak Ünal Tatar'ın iş bulması zor olmamıştı. Sadece 2 ay sonra TSK Güçlendirme Vakfı'na bağlı HAVELSAN'da çalışmaya başladı. Ancak HAVELSAN'da çalıştığı basına yansıdıktan bir hafta sonra tekrar işten çıkartıldı. Böylesine "mimli bir ismin" HAVELSAN'a nasıl girdiği tartışılıyordu. Ünal Tatar işten çıkartılır çıkartılmaz 13 Nisan 2015'te ABD'ye gitti

'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK'TAN ARANIYOR

Devlet sırrı niteliğindeki çok gizli kozmik belgeleri kopyalayan ve yurtdışına çıkardığı öne sürülen firari bilişim uzmanı, eski TÜBİTAK görevlisi Ünal Tatar'ın bugün nerede olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'de 'siyasi ve askeri casusluk, FETÖ üyeliği' suçlamasıyla aranan Ünal Tatar, New York Üniversitesi'nin Albany kampüsünde doçent olarak görev yapıyor. Tatar iç güvenlik ve siber güvenlik uzmanı olarak akademik kadroda yer alıyor, ders veriyor.

NSA TEŞEKKÜRÜ

FETÖ firarisi Ünal Tatar, ABD'de bulunduğu bu süreç içinde ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ile de çalıştı. NSA'nın Ulusal Siber Güvenlik müfredatında yer alan bir dersi Tatar verdi. 12 haftalık programa katılan kursiyerlerin eğitmeni Ünal Tatar'dı.

Ağustos 2019'da gerçekleştirilen program sonunda NSA'nın Ulusal Siber Güvenlik Müfredat Programı direktörü Maureen Turney, Ünal Tatar'a şu sözlerle teşekkür etti: "Dr. Tatar tarafından geliştirilen müfredat, siber işgücünü güçlendirerek ulusumuzu güvence altına almada önemli bir mesafe kat etti."

BALYOZ VE ODATV'DE DE O VARDI

Ünal Tatar, TÜBİTAK'ta görev aldığı dönemde Balyoz ve Odatv kumpaslarında da, hazırladığı bilirkişi raporlarıyla rol oynadı. BİLGEM'de (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) görev aldığı süreçte, Genelkurmay Güvenli İnternet Projesi ve Güvenlik Testi Projesi, Ulusal Güvenlik Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı, Genelkurmay Güvenli İnternet testi Projesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Projesi ve Hava Kuvvetleri Danışma Projelerinde yer aldı.