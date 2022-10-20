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Fakıbaba İYİ Parti'ye katılıyor!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Katıldığı her partiden çabucak ayrılmasıyla meşhur olan Fakıbaba'nın çarşamba günü İYİ Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

AK Parti’de 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti.

Fakıba'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı istifa açıklamasında "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadeleri yer alıyordu.

Fakıbaba hakkında alınan son kulis bilgileri, Fakıbaba'nın önümüzdeki çarşamba günü İYİ Parti Grup Toplantısı'nda muhalefet saflarına katılacağı yönünde.

Fakıbaba'ya rozetini grup toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takacak.

 

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