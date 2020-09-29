Fahrettin Altun'dan Azerbaycan çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Azerbaycan'ın amacının sivil halkın güvenliğini sağlamak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak olduğunu vurgulayan Altun, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu yineledi.

Uluslararası topluma "adil olma" çağrısı yapan Altun, bugün gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu toplantısına işaret etti:

"Küresel aktörlere konuya adil bir şekilde yaklaşma çağrısı yapıyoruz. Sözüm ona tarafsızlık ilkesiyle hareket etme adına veya siyasi dengeleri gözetme uğruna saldırgan ile mağduru eşitleme hatasına kesinlikle düşülmemelidir."