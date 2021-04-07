Eren-10 Operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-10 Operasyonunda, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Teröristlerle birlikte, 1 adet M 16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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