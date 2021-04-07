Erdoğan'ın koruması yalanı! Emniyet'ten o görüntülere ilişkin açıklama

Söz konusu şahsın özel bir şirkette şoför olarak çalıştığı ve 'kamu görevini usulsüz üstlenilmesi' suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı” başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan / KAYSERİ adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır.

Dezenformasyon yapan şahsın, “Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu” iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, “Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” gerekçesi ile gözaltına alınmıştır.

Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."