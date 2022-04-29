Erdoğan ve heyetinden umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmelerin ardından, beraberindeki heyetle birlikte Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.