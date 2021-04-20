Emniyet'in deposunda yangın

İstanbul Kumkapı'da içinde kaçak içkilerin olduğu ve emniyete ait olduğu belirtilen bir depoda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, zaman zaman patlamalar yaşandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.

Kumkapı'da Emniyet'e ait olduğu belirtilen ve içinde kaçak içkilerin olduğu öğrenilen bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANIYOR

İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.