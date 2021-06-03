"Duran metro inşaatlarını harekete geçirdik" diyen İmamoğlu çark etti

Kazı çalışmalarına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi.

"Duran metro inşaatlarını harekete geçirdik" sloganıyla açıklamalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeyi hayata geçiremeyince, inşaatı durdurma kararı verdi. İmamoğlu'nun talimatının ardından, yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince metro kazısı kapatılmaya başlandı.

Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li İBB tarafından iptal edildi



🔹"Duran metro inşaatlarını harekete geçirdik" sloganıyla açıklamalar yapan İBB Başkanı İmamoğlu, projeyi hayata geçiremeyince, inşaatı durdurdu.

🔹Kapatma çalışmaları bir vatandaş tarafından görüntülendi. — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 3, 2021

Metro inşaatındaki kapatma çalışmaları bir vatandaş tarafından görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, bu kararın İstanbullulara para ve zaman kaybettireceği yönünde eleştiriler yağdı.

METRO HATTI İÇİN TÖREN DÜZENLENMİŞTİ

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlenmiş, Sancaktepe'deki şantiye alanında düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmını 2023 başında bitireceklerini, kalan etabı ise 2024 başında tamamlayacaklarını açıklamıştı.