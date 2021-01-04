DİSK'te 25 bin liralık maaş tartışması

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklandığı süreçte, işçi ve kamu çalışanı sendikalarının yöneticilerinin aldığı maaşlar tartışma yaratıyor.

Nüfusun yüzde 50'sinin asgari ücretle çalıştığı Türkiye'de, sendika yöneticilerinin aldığı maaşlar çift haneli rakamlardan oluşuyor.

Sendika yöneticilerinin maaşlarına yönelik tartışmada, Hak - İş, Türk - İş yöneticilerinin aldığı maaşlar daha çok konuşuluyor. Ancak Türkiye'nin sol geleneğinde en önemli yerlerden birini tutan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yöneticilerinin aldığı maaşlar, tıpkı Hak - İş ve Türk - İş yöneticileri gibi ülke ortalamasının epey üzerinde.

"25 bin lira maaş alıyorlar" iddiası

İlk olarak Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu'nun dile getirdiği iddiaya göre, DİSK'e bağlı en büyük sendika olan Genel-İş'in Genel Başkanı ve yöneticileri, 20 ile 25 bin lira aralığında maaş alıyor. Aksu, yöneticilerin 'Hizmet Ödülü' başlığında ek ücretler aldığını belirtiyor ve bunu 'yağma' olarak nitelendiriyor.





Çalışkan aylık ortalama 19 bin 300 lira kazanıyor

Aksu'nun iddialarını Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'a sorduk.

Çalışkan, iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Yöneticilerimizin maaşı 13-14 bin lira civarında. Benim maaşım da 14 bin 500 lira" dedi.

25 bin lira aldığı iddiasını reddeden Çalışkan, maaşının yanı sıra yılda 4 maaş da ikramiye aldığını ifade etti.

12 ayda toplam 16 maaş alan Çalışkan'ın, aylık ortalama 19 bin 300 lira cebine giriyor.

"Sendikaya üye olanlar o rakamları kazanabiliyor mu?" sorusuna Çalışkan'ın yanıtı şöyle oldu:

"Biz, bazı iş yerlerinde 11 - 12 bin lira seviyesinden toplu sözleşme imzaladık. Sendika yöneticileri de üyelerden çok farklı maaşlar almıyor."

"Bazı giderleri sendika karşılıyor, bazılarını da cebimizden ödüyoruz"

Türkiye'nin dört bir yanında 120 bin üyelerinin olduğunu ve 24 saat çalıştıklarını söyleyen Çalışkan, otel, konaklama gibi giderlerin sendika tarafından karşılandığını ancak bazı giderleri de kendi ceplerinden ödediklerini ileri sürdü.





"Hizmet Ödülü'nü biz almıyoruz"

Çalışkan, Başaran Aksu'nun 'Hizmet Ödülü'ne yönelik iddiasını da yanıtladı. Sendikanın yaptığı ödemelerin yer aldığı tabloda yayınlanan 'Hizmet Ödülü' giderinin, yöneticilere ek gelir sağladığı iddiasını reddeden Çalışkan, "O gider birimi, sendikada görev yapmış ve görevi sona eren arkadaşlarımıza, ihbar tazminatı niteliğinde yaptığımız ödemedir. Mevcut yöneticilerle herhangi bir ilgisi yok" dedi.

IndependentTurkish