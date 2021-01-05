DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi eylemine CHP, HDP ve İP destek verdi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP, HDP ve İYİ Parti'den destek geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek verirken, eylemcilerin yanına giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, gezi olaylarına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek” dedi. HDP’den de “Sesiniz sesimiz” ifadesiyle eylemcilere destek mesajı gönderildi.

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.

Eylem esnasında polislere saldıran isimlerin de, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, terör örgütlerine verdikleri desteğe dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Terör örgütlerinin propaganda alanına dönüşen eylemlere, İYİ Parti, CHP ve HDP’den destek geldi.

CHP’lilerden “örgütlü dayanışma” vurgusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP’li isimler, ‘darbe’ imalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen eylemlere desteğe giderek “örgütlü dayanışma” vurgusu yaptı.





Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den DHKP-C marşı okunan Boğaziçi Üniversitesi olayları çıkışı:



🔹Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek.

🔹Gençler demokratik haklarını kullanıyorlar, polis ise şiddet uyguluyor. pic.twitter.com/Zgg1fpjAs3 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 5, 2021

“Gezi'deki gibi artarak sürecek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe de, terör örgütü DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak “Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Kavuncu’dan destek tweeti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Boğaziçi Üniversitesi önünde “katil polis” sloganları atanlara “Özgür düşünceye ne olursa olsun kelepçe vurulamaz” diyerek destek mesajı paylaştı.

HDP’den “Sesiniz sesimiz” açıklaması

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek paylaşımı yapıldı. Mesajda, “Boğaziçi öğrencileri geleceğine, demokrasiye, hukuka sahip çıkıyor, kayyımı ve dayatmayı reddediyor. Bu itiraz olduğu sürece faşizm bu topraklarda yaşayamayacak. Sesiniz sesimiz, itirazınız itirazımızdır” denildi.