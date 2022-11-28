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Denizli'de kimya fabrikasında yangın çıktı, müdahaleler sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

İşte o görüntüler:

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