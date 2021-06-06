Deniz salyası sorununa acil çözüm için bilim insanları YÖK’te toplanacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, müsilaj sorununa ilişkin üniversitelerdeki akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemlerin değerlendirileceğini söyledi.

Bu çerçevede ilgili fakültelerin dekanları ve konunun uzmanı akademisyenlerle önümüzdeki hafta Yükseköğretim Kurulu'nda bir araya geleceklerini belirtti.

Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizindeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere, ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz..." ifadelerini kullandı.