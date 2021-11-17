Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin artık  somut adımlar atması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. İkili görüşmelerinde Sanchez ile Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "AB'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi. Anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Sanchez açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bugünkü zirve ile ilişkilerimizi kapsamlı ortaklık olarak adlandırmaya karar verdik. 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik, İspanya'nın bugüne kadar verdiği destek için teşekkür ediyorum.

İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti çalışmaları bir an önce hızlanmalıdır"

Açıklamaların ardından gazetecilerin Erdoğan ve Sanchez basın mensuplarının sorularını cevapladı. İspanyol bir gazetecinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Büyük ölçekli uçak gemisini bundan sonra yapacağız. Bu konuda İspanya ile mutabıkız. Corona virüs meselesine gelince biz şu an da aşılar bazında iyiyiz. Şu an itibariyle Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var. Bu yıl sonuna kadar da kendi aşımız olan TURKOVAC'ı piyasaya sürme durumumuz söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda bir sıkıntımız olmayacak" dedi.

"İstanbul sözleşmesini gündemimizden çıkardık"

Kadına şiddet ile ilgili soruya da cevap veren Erdoğan, "İktidarımız kadına şiddet noktasından çok hassastır. Bunlarına üzerine gidiyoruz. Gerekli tüm adımları atıyoruz atacağız. Biz İstanbul Sözleşmesini tamamen gündemimizden çıkardık. Biz İstanbul Sözleşmesiyle atılacak adımları zaten yasalarımızda uygulamak için gündemimize aldık" diye konuştu.

"Parça üretimi konusunda anlaştık"

Bir basın mensubunun S-400 üretimiyle ilgili sorusuna da Erdoğan, "S-400 parça üretimi konusunda anlaştık ancak Rusya ile açıklama yapmama kararı aldık" sözleriyle yanıt verdi.

6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi ve Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İspanya Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodriguez tarafından imzalandı.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İspanya Krallığı Bilim ve Yenilik Bakanlığı Arasında Kutup Bilimlerinde ve Lojistiğinde İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı"nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İspanya Krallığı İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma ve Acil Durum Genel Müdürlüğü Arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İspanya Hükümet Başkanı Üçüncü Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanı Teresa Ribera Rodriguez imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Hükümet İkinci Başkan Yardımcılığı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Hakkında Niyet Beyanı"nı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İspanya Hükümet Başkanı İkinci Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz Perez imzaladı.