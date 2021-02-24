CHP'li İBB'de skandalların ardı arkası kesilmiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da skandal bir kitap satışa çıkarıldı.

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.

Teröristin kitabı İBB'ye ait kitapçıda satışta

Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu.

İlk rezalet değil

İBB daha önce de terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kitabını İBB raflarında satışa çıkarmıştı.

Eşi Demirtaş'ın tiyatro oyununa gitmişti

Ekrem İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz yıl Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izlemişti.