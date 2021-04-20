CHP'li Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal "Aylan bebek" paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza attı.

YALANINA AYLAN BEBEĞİ ALET ETTİ

Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve kendi milletvekilleri İlhan Kesici'nin, Merkez Bankası'nın rezervi kaybolmaz şeklindeki açıklamasına rağmen propagandasını sürdürdü. Propagandasını sürdürürken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de alet etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşıma başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

VİCDANLARI KARARMIŞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil." dedi.

Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış.

Siyaset bu değil, insanlık hiç değil. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2021

'AYLAN BEBEĞİN RUHU BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise çirkin paylaşım hakkında, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek..." sözleriyle tepkisini gösterdi.