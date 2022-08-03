Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü!

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Dışişleri Bakanıyla ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Kamboçya Müslümanlardan Sorumlu Kıdemli Bakanı Othsman Hassan, Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Erywan Yusof, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile de ayrı ayrı görüştü.