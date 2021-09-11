Bitlis'in 9 köyünde sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."