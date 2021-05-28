Basın İlan Kurumundan Alman DW'ye sert tepki

Basın İlan Kurumu, Alman Deutsche Welle (DW) Tr'nin "Türkiye'de hükümete yakın medyaya para aktı" isimli haberine sert tepki gösterdi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın İlan Kurumuna yönelik sorumsuz, taraflı, haksız eleştiri içeren haberler maksatlı olarak servis edilmiş, bu haberlerin yine benzer organlar tarafından sahiplenilerek kurgulu bir şekilde yayıldığı görülmüştür.

Daha önce defaatle kamuoyuna olan saygımız nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğumuz asılsız iddialara karşı, bu kez anlayacaklarını umarak izahat vermek isteriz.

Son yıllarda özellikle ilkeli habercilik yapmaktan uzak birkaç medya organının hedefine oturtulmuş olan Kurumumuz üzerinden ülkemizi karalamaya yönelik haberler yapılmaktadır. Bunun maksadı apaçık ortadadır.

Zira 60 yıldır faaliyetlerini yürüten Basın İlan Kurumu, özellikle son yıllarda işleyişine yönelik asılsız iddialarla gündemde tutulmaya çalışılmaktadır.

Kurumumuz, resmi ilan ve reklamların yayınlanmasına aracılık ederek; özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip destekler sunmaktadır.

Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamında şikâyete bağlı veya re’sen inceleme yaparak, ihlalin sabit olduğu hallerde resmi ilan kesilmesi yoluna gitmektedir.

Kurumun karar ve uygulamalarının tamamı şeffaftır, hukuka açık uygulamalardır.

Resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, tüm gazetelerin başvurularına açıktır.

Gazetelere sevk edilen ilan meblağlarının tümü, gazetelerin takip edebildiği sistemde açık olarak görülebilmektedir.

Gazete temsilcilerinin bulunduğu Genel Kurulda bu veriler üç aylık raporlar halinde sunulmaktadır.

Yani ahlaksızca iddia edildiği gibi ne gizlenen ne de saklanan raporlar vardır ne de iltimas geçilerek dağıtılmış ilanlar!

60 yıldır aleni ve şeffaf bir devlet teşekkülü olan Basın İlan Kurumunun faaliyet raporlarını “gizlenen, saklanan raporlar” şeklinde servis eden, Kurumun Türk basınına verdiği destekleri hiçe sayarak, hem ülkemizi hem Kurumumuzu zan altında bırakan Deutsche Welle (dw.com) sitesini kınıyor, doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılığa davet ediyoruz."