'Barbaros Hayrettin Paşa' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparak İstanbul'a doğru yol aldı.

Güney yönden boğaza giren 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılan geminin Mersin'in Taşucu Limanı'ndan yola çıktığı ve İstanbul'un Tuzla Limanı'na gittiği öğrenildi.

Eski ismi "Polarcus" olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabiliyor. Gemide ayrıca bir de helikopter pisti yer alıyor.