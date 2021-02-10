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Banka ATM'sine tüküren kişiye vatandaşlardan tepki yağdı

Aydın'da özel bir bankanın ATM tuşlarına tüküren kimliği belirsiz kişi, vatandaşların tepkisini çekti. Olay üzerine ATM kapatılarak 1 saat boyunca dezenfekte edildi.

Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki özel bir bankanın ATM'sine dün kimliği belirsiz kişiler tarafından tükürüldü. ATM'nin tuşlarına yapışan tükürük lekelerini fark eden vatandaşlar, olayı banka görevlilerine bildirdi. Bunun üzerine ATM bir süre hizmete kapatılarak dezenfekte edildi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

ATM'yi bekleyen ve işlem yapmak isteyen vatandaşlardan dolayı bölgede yoğunluk oluştu. Yaklaşık 1 saat süren dezenfekte çalışmasının ardından ATM tekrar hizmete açıldı. Banka yönetiminin kameralardan öfkeli vatandaşı tespit edebileceği bildirilirken polis ekiplerine bu konuda bir şikayet olmadığı öğrenildi.

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