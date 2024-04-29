Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldı. Tamamına izin verildi. İstanbul genelinde de 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği açıklandı. Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir" açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, şimdiye dek 55 ilimizde, 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Ve bunların tamamına izin verilmiştir. İstanbul’la ilgili olarak ayrı bir parantez açmak istiyorum. Zira İstanbul, medeniyetimizin baş tacı. Dünyanın 15. büyük metropolü ve nüfusu, 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17.5 milyon turist ağırlayan İstanbul, aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir. Bizim önceliğimiz de böylesine önemli bir mega şehrin huzuru, güvenliği ve kamu düzenidir elbette. Yine bildiğiniz üzere İstanbul genelinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, valiliğimizce her yıl ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Ve bu yıl İstanbul’da 40 ayrı yer ve güzergâh ilân edilmiştir.Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. İşçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

"TAKSİM 1 MAYIS İÇİN UYGUN DEĞİL"

Ancak bu yıl; 1 konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için, hem yazılı başvuruda bulundular, hem de 'Taksim’de Buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanına gelin' çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez. Hele ki sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz."

