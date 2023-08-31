AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist teslim oldu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek. Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Otogarda havaya ateş açan maganda yakalandı!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı!
Bakan Yumaklı tarımda yeni rekoru duyurdu
Sabancı çiftine ziyaretler sürüyor
Getir, bu defa çile getirdi!
Eski Bakan Kutbettin Arzu'dan acı haber!
Akaryakıta indirim geliyor!