Bakan Yerlikaya duyurdu: 135 zehir taciri yakalandı

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 135 zehir tacirinin yakalandığını çok sayıda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini duyurdu.

"İnlerine girmeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı. Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.