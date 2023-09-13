Bakan Yerlikaya: “37 bombalı eylem engellendi”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da gazete, televizyon ve ajansların Ankara Temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Bakan Yerlikaya son dönemde yapılan çalışmalara ilişkin önemli bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Yerlikaya, son 90 gün içinde 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 terör eyleminin engellendiğini söyledi.

Yerlikaya, aynı süre içinde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenlendiğini ve 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bin 762 şüpheliden 430'u tutuklandı

Organize suç örgütleri ile mücadeleye de değinen Bakan Yerlikaya, 92 operasyonda gözaltına alınan 1762 şüpheliden 430'unu tutuklandığını, 203 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Yerlikaya, "Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

4 milyon 797 bin 593 göçmen

Yerlikaya, geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan göçmen sayısının 4 milyon 797 bin 593 olduğunu söyledi. Bunlardan 3 milyon 293 bin 934'ünün Suriyeli olduğunu belirten Yerlikaya, ikamet izni ile kalanların sayısının 1 milyon 213 bin 143; uluslararası koruma statüsünde olanların sayısının ise 296 bin 516 olduğu bilgisini verdi.

Son 3 ayda kaçak göçmenlere yönelik 1285 operasyon yapıldığını söyleyen Bakan, yakalanan 75 bin 442 kaçak göçmenden şu ana kadar 32 bin 563'ünün sınırdışı edildiğini, geri kalanların da işlemlerinin sürdüğünü aktardı.