Bakan Soylu Arnavutluk İçişleri Bakanı ile görüştü

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

Thodex vurgununun yankıları devam ediyor... Adalet Bakanlığı, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer için harekete geçti. 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlenen Özer’in, ülkede olduğu İçişleri Bakanlığınca teyit edildi.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı, Özer hakkında kırmızı bülten yayınlanması için Başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakını İçişleri Bakanlığı'na iletti. Eş zamanlı olarak, Özer’in iadesi ve Arnavutluk’ta tutuklanması için yine Başsavcılık’tan temin edilen belgeler, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına iletildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKTI

Bunun üzerine Interpol, Özer'e bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkardı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.