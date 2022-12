Bakan Kurum: “Türkiye Yüzyılı, Sıfır Atık Yüzyılı olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni”nin yapıldığı alanda kurulan İklim ve Gençlik temasıyla hazırlanan stantları tek tek ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer eşlik etti.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmaya Haliç Kongre Merkezi’nin, Türkiye’nin en özel çevresel dönüşüm hikâyesinin yaşandığı yer olduğunu belirterek “Burası on yıllarca atıl duran mezbahaların olduğu, koku ve çevre kirliliğine sebep olan bir yerdi. Ki, 1997 yılına kadar! Bu eser, Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde çevresiyle bütünleşerek Haliç’in kıyısında muhteşem bir eser olarak yeniden İstanbul tarihindeki eşsiz yerini almıştır.” diyerek başladı.

Sıfır Atık Hareketi tam 5 yaşında

Haliç Kongre Merkezi’nin çok özel bir güne şahitlik ettiğine işaret eden Bakan Kurum, “Bugün, 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde tarihimizin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk şuuruyla başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, TBMM ve Bakanlık binamızda ilk uygulamalarına imza atan, hızlıca tam 150 bin kurum binasında hayata geçirilen ve bugün dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketimiz tam 5 yaşında! Sıfır Atık Hareketi’nin 5. yaşını yürekten kutluyorum.” dedi.

Bakan Kurum, Sıfır Atık Zirvesi’nin bu yılki temasının İklim ve Gençlik olduğunu ifade ederek yapılan etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

“İklim İçin Gençlik Hareketi Panelimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Sanatçılarımızın özveriyle hazırladığı, iki özel sergimizin açılışını yaptık. İklim elçilerimiz Başak ve Süleyman Emre, 208 üniversitemizdeki iklim elçilerimizin ve gençlerimizin sesi oldular. Bugün yine Deniz Sağdıç Hanımefendi’nin Sıfır Noktası Sergisi’nden Kompost Yapım ve Saksı Atölyesi’ne, Atık Kumaşlardan Çanta ve Minder Yapım Atölyesine kadar çok özel çalışmalarımızı sizlerin ilgisine sunduk. Bu anlamda emekçilerimiz alın teriyle sokaktaki atıkları toplayan sıfır atıkçı kardeşlerimiz var. Bugün de bizi yalnız bırakmadılar.”

Bakan Kurum, zirveye katılan Masterchef’ler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’na da mutfaklardaki atık gıdalardan nasıl büyük lezzetlere ulaşılabileceğini Sıfır Atık Mutfaklarında gösterdikleri için kendilerine teşekkür etti.

Çocukları tehdit eden yeni silah mikro plastiklerdir

20. yüzyıl ile bugün arasında 2 ortak nokta olduğunu kaydeden Bakan Murat Kurum, “Yine acılar yaşıyoruz ve yine bu acıları insan, kendi elleriyle üretiyor. Bugün hala çocuklarımız ölüyor. Fakat bugün silah, büyük oranda değişmiştir. Çocuklarımızı tehdit eden bu yeni silah, artık anne sütünde bile bulunan öldürücü mikro plastiklerdir.” şeklinde konuştu.

Tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak

Bakan Kurum, Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de insanlığın merhamet adası, vicdan durağı ve olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil kurucu bir medeniyetin temsilcisi olduğunun altını çizerek “Bu hassasiyetle Türkiye, tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış, insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuş ve 5 yıl önce Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyük bir çevre hareketini başlatmıştır. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketiyle dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat olmuştur. Bugün Türkiye, 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde var gücüyle çalışmaktadır.” ifadelerini paylaştı.

Bakan Murat Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Ülkemizin masmavi göllerini, akarsularını, denizlerini Sıfır Atık Mavi Seferberliğiyle temizliyoruz. Tarihimizin şahidi olan ağaçlarımızı, mağaralarımızı, doğal alanlarımızı, en güzel, en el değmemiş halleriyle geleceğe taşıyoruz. İnsan, doğa ve çevreyi buluşturan bir anlayışla yaptığımız millet bahçelerimizi fidanlarıyla buluşturuyoruz. Bu bahçelerimizle; karbon yutak alanlarımızı artırıyoruz, iklim değişikliğiyle mücadelemize katkı sunuyoruz. TOKİ’mizle ürettiğimiz her bir konut projesinde ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızda temel motivasyonumuz çevremiz ve doğamız. Yaptığımız her konutu, attığımız her adımı iklime duyarlı, enerji verimli ve Yüzde Yüz Sıfır Atık Hassasiyetiyle inşa ediyoruz. Neden yüzde yüz sıfır atık hassasiyeti? Çünkü Sıfır Atık bir düşünce tarzı değil, bir yaşam kılavuzudur ve bizim gençlerimizin, çocuklarımızın ellerinde yükselecektir!”

30 Mart ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’

Son 10 dakikada dünyada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştuğunu, 370 ton atığın okyanuslara karıştığını, 20 deniz kuşu ve 2 kaplumbağanın canını yitirdiğini, 77 hektar ormanlık alanın yok olduğunu, 25 bin ton gıdanın çöpe atıldığını, 180 insanın nefes darlığı çekerek hayata gözlerini yumduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kurum, “Biz bu manzaraya seyirci kalmıyor, İklim ve Sıfır Atık diplomasisiyle ülke olarak en güçlü cevabı veriyoruz. BM kararıyla artık her yıl 30 Mart gününün, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edilmesi bunun en somut göstergesidir. Biz de inşallah 30 Mart günü 81 il 922 ilçemizde bu özel günü, muhteşem çevre ve doğa etkinlikleriyle dünyanın tüm ülkelerinden katılan misafirlerimizle birlikte coşkuyla kutlayacağız.” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı, Sıfır Atık Yüzyılı olacak”

Bakan Murat Kurum, konuşmasının sonunda Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü buluşmalarından biri olarak değerlendirdiği “3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni” programının dünyaya umut olması temennisinde bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğüyle Türkiye Yüzyılının, Sıfır Atık Yüzyılı olacağını vurguladı.

Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni”nde 12 kategoride 48 ödül verildi

“Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni” programının ilk bölümünde “İklim İçin Gençlik Hareketi” paneli düzenlenirken zirve, “Ortak Evimiz Dünya’’ söyleşisiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleri sonrası “Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya” içeriğiyle müzikal sergilendi. Ardından Sıfır Atık 5. Yıl Filmi gösterildi ve konuşmalar yapıldı. Konuşmaların bitiminde “Sıfır Atık Ödül Töreni”ne geçildi.

Ödül alan kurum ve kuruluşların yanı sıra isimler şöyle sıralandı:

Sıfır Atık Katkı Verenler Ödülü; Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Erol Özvar’a taktim edildi.

Sıfır Atık Yerel Yönetim Ödülü; Ankara Kızılcahamam Belediyesi, Konya Selçuklu Belediyesi, İstanbul Sancaktepe ve Zeytinburnu Belediyeleri'ne verildi.

Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü; Üniversite kategorisinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’ne verilirken Kurum ve Kuruluş kategorisinde İstanbul Havalimanı (İGA), ASELSAN, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Ankara Genç İş İnsanları Derneği’ne (AGİAD) verildi.

Sıfır Atık Spor Ödülü; klup kategorisinde Konyaspor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü, Yıldız Kadın Boks Millî Takımı’na verilirken spor kategorisinde Millî Sporcu Merih Demiral ve Şahika Ercümen’e verildi.

Sıfır Atık Bilim Kültür ve Sanat Ödülü; sanatçı Deniz Sağdıç ve TÜBİTAK’a verildi.

Sıfır Atık Sürdürülebilirlik Ödülü; VESTEL, BSH Türkiye ve Ford Otosan’a verildi.

Sıfır Atık Yenilikçilik Ödülü; Togg, Bircan ve GİSAŞ’a verildi.

Sıfır Atık Medya Ödülü; Anadolu Ajansı (AA) Yeşil Hat Bülteni için AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’e, Demirören Gurubu’ndan Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fatih Çekirge’ye, Turkuvaz Medya’yan Genel Yayın Yönetmeni Abdul Halik Çimen ve TRT’den belgesel yapımcısı Doğan Akdoğan’a verildi.

Sıfır Atık Çevre Kahramanları Ödülü; 40 bin ağaç diken Rahim Demirbaş, köyünde sıfır atık hareketi başlatan Sabiha Çetinkaya Kuş’a verilirken ayrıca Erik Ahlström’e verildi.

Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü; Halkbank, Hatay Yeşil Doğa Kadın Girişim Kooperatifi ve bireyseldeyse ise Ferda Salık’a verildi.

Sıfır Atık Sivil Toplum Ödülü; Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği, Let’s Do It Türkiye ve Gıda Kurtarma Derneği’ne verildi.

Sıfır Atık Girişimcilik Ödülü; Teknoloji Girişimciliği kategorisinde mühendis Merve Atalay, kimyager Murat Mülayim, öğretmen Songül Oktaylar, içerik üreticisi Ceren Özcan Tatar ve Biolive CEO’su Duygu Yılmaz’a verildi.

Bu arada ödülünü alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Emine Erdoğan’a 13 pet şişe dönüştürülerek elde edilen iplikten dokunan forma hediye etti.

Bakan Kurum, ödül töreninin sonunda Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemelerle yaptığı eseri olan nesli tükenmiş Kauai kuşunun tablosunu hediye etti.

Etkinlikte şu aktiviteler gerçekleştirildi:

-Deniz Sağdıç ile birlikte atık malzemeler kullanarak Kauai kuşu sanat eserine dönüştürüldü.

-2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından GPS işaretlemesi yapılarak denize salınan deniz kaplumbağalarının iki senelik kayıtlı seyahatlerinden elde edilen datalar ile oluşturulan ‘‘Evimin Yolları’’ isimli dijital sergi fuaye alanında katılımcılar ile buluştu.

-Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından hizmet veren kompost makinası atölyede yer alırken katılımcıların kendi evlerinde doğal yollardan kompost uygulamasını nasıl yapacaklarını öğrenebilecekleri bir atölye çalışması yapıldı.

-Sektör temsilcilerinin stantlarında geri dönüşüm etkinlikleri gerçekleştirildi.

Atıksız zirve

Zirvede plastik malzeme kullanılmazken geri dönüştürülmüş malzemelere baskı yapıldı. Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluştu. Bu malzemelerin zirve sonrasında geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilmesi sağlanırken yeniden kullanılmayacak olanlar ise atık merkezine götürülerek teslim edildi. Zirveye ilişkin bilgiler yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verilirken kongre merkezinin her köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer aldı.

Zirvede sıfır atık kahramanları da yerini aldı

Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla genelge yayımlanmış, Atık Toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Atık toplayıcıları da kendilerine verilen araçlarla zirvedeki yerini aldı. Davetliler arasında ayrıca akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İstanbul’daki okul ve üniversitelerin sıfır atık sorumluları, çevre müfettişleri, iklim elçileri ve medya temsilcileri de vardı.

Depozito iade makinaları da alanda

Sıfır Atık Zirvesinde, 2023 yılı itibarıyla kademeli olarak Türkiye Çevre Ajansı’nın çalışmalarında sona geldiği Türkiye’nin dört bir yanında işlemeye başlayacak olan Depozito Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında depozito iade makinaları da alana yerleştirildi.

2023’ün sonuna kadar tüm il ve ilçelerde en az 2 bin depozito iade makinasının, 5 bin manuel toplama noktasıyla birlikte toplam 7 bin depozito iade noktasında vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor. Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesi ile birlikte ilk etapta 20 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak, 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltılacak, 1.3 milyar kilovatsaat enerji, 3.6 milyon varil petrolden tasarruf ve 20 yılda ekonomiye 100 milyar kazanç sağlanacak. Ayrıca 20 bin vatandaşa da yeni istihdam alanları açılacak.