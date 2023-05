Bakan Kurum: "Seçimde algı değil hakikat kazandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ” Depremzedelere verdiği en ufak yardımı dahi seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil milleti için, hizmeti sayanlara destek verilmiştir.” dedi.

Bakan Murat Kurum, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası kendilerini 2.5 milyon oyla birinci yapan vatandaşlara teşekkür etmek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kurum, bugün Cumhur İttifakına yüzde 45.38 oy veren Üsküdar’daydı. Önce AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Ziyareti’nde bulunan Bakan Kurum, sonrasında Prof. Dr. Haluk Dursun Kütüphanesindeki gençleri ziyaret ederek, seçim sonuçları için teşekkür etti. Gençlere ülke yönetiminde istikrarın öneminden bahseden Bakan Kurum, eksiklerin olabileceğine lakin tablonun bütününe bakmak gerektiğine vurgu yaptı.

“14 Mayıs gecesi hep birlikte büyük bir başarı elde ettik, bu başarının mimarları sizlersiniz”

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimleri için sandığa giden herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Milletimizin büyük bir teveccühüyle gerçekten tüm dünyaya örnek olacak demokratik bir olgunlukla tamamladık. Ülke olarak 85 milyon vatandaşımızla birlikte, önemli bir seçimi gerçekleştirdik ve seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz, Üsküdar’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi buradaki her bir dava arkadaşım son ana kadar, son dakikaya kadar titizlikle çalıştı. 40 gün boyunca sokak sokak, mahalle mahalle bir arkadaşımızı, bir vatandaşımızı daha ikna edebebilirmiyizin mücadelesini verdi ve 14 Mayıs gecesi hep birlikte büyük bir başarı elde ettik. Bu başarının mimarları sizlersiniz. Bu başarının kahramanları gecesini gündüzüne katan değerli yol arkadaşlarım. Ben buradaki her bir kardeşime, teşkilatlarımızda çalışan, sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.” dedi.

“İşlerinin başında durmak yerine il il gezenler, üstlerine vazife olmayan işlere kalkışanlar kaybetti”

Muhalefetin seçim gecesi sergilediği tavrı eleştiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Millet emanetine sahip çıktı ve inşallah yine çıkacak. İşte 21 yıldır milletimize hizmet edenin vatandaşlarımız yanında durdu. Yüzyılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında durdu ve en önemlisi de istikrarın ve güvenin temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’mizin yanında durmuştur. Tarihin emanetine, mazlumların emanetine Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştır. Hatırlayın o geceyi, kazanıyoruz dediler, öndeyiz dediler ve seçim gecesi milletin iradesine saygısızlık ettiler. Adeta provokasyon yapmaya çalıştılar, manipülasyon yapmaya teşebbüs ettiler, ama ne oldu değerli arkadaşlar? İşlerinin başında durmak yerine il il gezenler, üslerine vazife olmayan işlere kalkışanlar kaybetti. Filmleri çekip sosyal medyadan yayınlamayı icraat sayanlar kaybetti. Bu seçimde algı değil hakikat kazandı. Anket partileri değil, eser ve hizmet partileri kazandı ve milletin kalbinde ve gönlünde olanlar kazandı.”

“Depremzedelere verdiği en ufak yardımı dahi seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil milleti için, hizmeti sayanlara destek vermiştir”

Bakan Kurum, Türk milletinin hep kalbiyle düşündüğünü belirterek, “Hiçbir zaman şunları göremediler. Birincisi; milletimiz hep kalbiyle düşünür. Milletimizin gönlünde yatan aslan hep Sayın Cumhurbaşkanımız olmuştur. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımız da milletimize sevdalıdır. Milletimiz bu duyguyla 21 yıldır olduğu gibi yine sandığa koşarak gitmiştir. Milletimiz feraset sahibidir. Bu yüzden kendisine efendi olanı değil, hizmetkâr olanlara, adil olanlara destek vermiştir. Milletimiz adildir. Depremzedelere verdiği en ufak yardımı dahi seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil milleti için, hizmeti sayanlara destek vermiştir. Milletimiz gerçekçidir değerli arkadaşlar. Hayallere değil, hakikate, lafa değil icraata, sözünü tutmayanlara değil, iş yapanlara destek olmuştur.” vurgusu yaptı.

“Milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez ve işinin hakkını verenleri başının üstünde taşırlar, destek olurlar, 14 Mayıs’ta da böyle olmuştur”

Milletin 14 Mayıs’ta sırtını terör örgütlerine, teröristlere, Kandil’e dayayanlara, geçit vermediğine dikkati çeken Bakan Kurum, ”Devletimin bekası, ülkemin toprağı, milletimizin bölünmezliği dedi ve sırtını teröre yaslayanlara geçit vermedi. Bizim milletimiz, seçmenimiz kendisinin aklıyla alay edenlere, hatta hakir görmeye çalışanlara hiçbir zaman destek vermemiştir. Sahteciliğe, reklama, algıya daima kendisi gibi olana destek vermiştir. Hiçbir zaman algının peşinden koşmamıştır. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez, istikrar sever, güven sever. Bu yüzden her afette kendisine yardıma koşanları, yuvaları yapıp söz verip sözünü tutanları, söz verdiği tarihte teslim edenleri desteklemiştir. Milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez ve işinin hakkını verenleri başının üstünde taşırlar, destek olurlar. 14 Mayıs’ta da böyle olmuştur. 28 Mayıs’ta da Sayın Cumhurbaşkanımıza, Üsküdarlı komşuları olarak hak ettiği desteği verecek ve 28 Mayıs’ta da büyük Türkiye yürüyüşünü Üsküdar’ımızda ve İstanbul’umuzda yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

“Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler”

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki vatandaşların kendilerine olan itimatlarının sandığa yansıdığını belirterek, “Afetzede kardeşlerimizle alay ettiler. 2,5 lira su parası için. Bizim derdimiz milletimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, şehirlerimiz. Biz İstanbul’daysak aklımız Hatay’da, kalbimiz Kahramanmaraş’ta, ruhumuz Adıyaman’daydı, afet bölgesindeydi. Burada gezerken de hep aklımızın, fikrimizin deprem bölgesinde olduğunu ve oradaki işlerimiz takip ettiğimiz hep dile getirdik. Arkadaşlarımız biran olsun bile oradan ayrılmadılar. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerinin bakmaksızın kararmış kalplerini gönüllerini ortaya koydular. Alay ettiler. İşte Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi örneği. Ödeneğinin olmadığını bahane gösterdi. Bu toprakların insanı, insanları mazlumun ihtiyaç sahibinin kimliğini, dinini, mezhebini, siyasi görüşünü asla ve asla sormaz. Milletin tercihiyle alay edenler milletin gönlünde mahkum olmuştur.” açıklamalarında bulundu.

“Hiçbir zaman ne bir afetzede kardeşimizi, ne de yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimizi işte bu beceriksizlerin, liyakatsizlerin, ideolojik belediyecilik yapanların insafına hiçbir zaman terk etmedik”

Bakan Kurum, dün yaşadıklarını bir olayı hatırlatarak, “Sancaktepe’deyiz. Bir depremzede kardeşim yanıma geldi ve afet zamanında Cumhuriyet Halk Parti’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden küçük bir şişe su aldığını ifade etti ve sosyal medyadaki açıklamaları gördükten sonra ‘o paranın bedelini bunlara iade ettim. Banka hesaplarına 2,5 TL gönderdim. Allah aşkına bizi bunlara bırakmayın’ diyor. Biz de hem buradan, hem de afet bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte hiçbir zaman ne bir afetzede kardeşimizi, ne de yardıma ihtiyacı olan bir kardeşimizi işte bu beceriksizlerin, liyakatsizlerin, ideolojik belediyecilik yapanların insafına hiçbir zaman terk etmedik, bundan sonra da terk etmeyeceğiz ve her zaman vatandaşımızın, depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Evinde oturamayan, ailesini, yakınını, evladını kaybetmiş kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler, biliyorlar ki onların evini, onların yuvasını 21 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan yapar”

Afet bölgesinde 11 şehirde oy aldıklarına vurgu yapan Bakan Kurum, ”Hizmetlerimizi götürdük, birlikte ağladık, birlikte güldük. Yaralarımızı hep birlikte sardık. El ele tutuştuk, yeri geldi ekmeğimizi bölüştük Yeri geldi işimizi, aşımızı paylaştık. Bu millete kendimizi feda etmeyelim de.. Bakın evinde oturamayan, ailesini, yakınını, evladını kaybetmiş kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor destek verdiler. Biliyorlar ki onların evini, onların yuvasını 21 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan yapar, AK Parti yara, Cumhur İttifakı yapar. Bizim hep birlikte yapmamız gereken değerli arkadaşlar bu anlayışla işte kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak aynen 21 yıldır olduğu gibi bu hizmetleri vatandaşlarımıza götürmektir. Allah tüm depremzede kardeşlerimizden, tüm milletimizden razı olsun. Hakikaten tüm dünyaya örnek olacak bir başarı hikâyesi göstermişlerdir. Bu başarı hikâyesini sonuna kadar da hep birlikte sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Üsküdar’ımızda çocuk köyümüzden millet bahçesine kadar birçok projemizi yürütüyoruz”

Üsküdar’da yürüttükleri çalışmaları aktaran Bakan Kurum, “Üsküdar’ın ne sorunu varsa, o sorunu gidermek için de gerekli her türlü iradeyi ortaya koyduk. Bu anlamda Yavuztürk’te, Bahçelievler mahallesinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözmek üzere çalışmalar başlattık. Mehmet Akif’ten Ferah’a, Cumhuriyet’ten Kirazlıtepe’ye, Sultantepe’den Beylerbeyi’ne kadar her mahallemizde dönüşüm çalışması başlattık. Çamlıca Cami çevresi, Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerimizde TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla yine projeler yürütüyoruz. Bu projelerle birlikte Üsküdar’ımızın her yerinde kentsel dönüşüm diyeceğiz. Her yerinde vatandaşlarımızla el ele vereceğiz ve hep birlikte bu projelerimizi tamamlayacağız ve vatandaşlarımıza sözlerimizi tutuyor olacağız. Üsküdar’ımızda çocuk köyümüzden millet bahçesine kadar birçok projemizi yürütüyoruz. Olimpik havuzu kapalı pazaryeri, doğa yapısını koruyacağımız Validebağ’daki düzenlemelerimiz gibi bir çok projemizi Üsküdar’ımız için hayata geçireceğiz. Bu noktada Üsküdar’ımızı depreme hazırlamak için de gece gündüz çalışmalarımızı yürütüyoruz.” açıklamalarında bulundu.

“Yarısı Bizden’ kampanyasına şu ana kadar 737 bin bağımsız bölüm için 165 bin başvuru yapıldı, bu da yaklaşık 2 milyon 800 bin kardeşimin devletine itimat ediyor, güveniyor demek”

Bakan Kurum, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına olan katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız “Yarısı Bizden” kampanyasını ilan ettiler ve hemşerilerimizin teveccühü bizleri mutlu etti. Şu ana kadar 737 bin bağımsız bölüm için 165 bin başvuru yapıldı. Bu da yaklaşık 2 milyon 800 bin kardeşimin devletine itimat ediyor, güveniyor demek. Hep birlikte şehrimizi de düşünecek ve İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar da bu çalışmalarımızı yapacağız. İstanbul’umuzu 29 ilçesiyle birlikte afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Yine önemli bir düzenleme yaptık. Yapı denetimli İstanbul pilot bölge oldu ve bu anlamda bilim insanlarımızla, bürokratlarımızla çalışıyor, gerekli adımlar atıyoruz. İstanbul’umuz ve Üsküdar’ımızı ilgilendiren bu çalışma çerçevesinde yapı denetim sistemimizde önemli bir düzenlemeye imza atıyoruz. İstanbul özelinde pilot uygulama başlatıyoruz. Yapı denetimde elektronik dağıtım uygulaması Asya ve Avrupa Yakası olarak iki ayrı havuza ayırıyoruz. Firmalar, kura sistemiyle belirlenecek ve bulunduğu merkezlere göre hizmet verecek. Böylece İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası şeklinde ayrım gerçekleştirilerek ulaşım yükünün azaltılması, vakit kaybının yine engellenmesini de yapılarımızın daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlayacağız.”

“Üsküdar’da yüzde 55 oy alacağız, 28 Mayıs’tan sonra da iki bayram yaşayacağız. Hem fethin 570. Yıldönümünü kutlayacağız, hem de hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yeni Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız”

Üsküdar’ın her zaman AK Parti’nin yanında olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, “Üsküdarlı kardeşlerimiz yüzde 45.38 oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur ittifakımıza destek verdiler. 28 Mayıs çok önemli bir tarih. Biliyorsunuz bir gün önce, 27 Mayıs darbenin 63. Yıldönümü ve 28 Mayıs’ta sandığa gidiyoruz. 28 Mayıs’ta bir gün sonra da fethin 570. yıldönümü. Sultan Fatih’in torunları, Sinan’ın torunları 28 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımıza hak ettiği desteği 21 yıldır milleti için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği hep birlikte Üsküdar’dan vereceğiz. Üsküdar’da yüzde 55 oy alacağız. 28 Mayıs’tan sonra da iki bayram yaşayacağız. Hem fethin 570. Yıldönümünü kutlayacağız, hem de hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yeni Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Şimdi yeniden koşacağız. Sen ben yok biz var. 85 milyon, dünyanın en büyük ailesi var. Büyük Türkiye Ailesi var. Ve özellikle bize oy vermeyen kardeşlerimize ulaşacağız. Kendimizi anlatacağız, onların gönüllerine gireceğiz. Hep birlikte bugüne kadar olduğu gibi kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, herkese eşit şartlarda hizmetlerimizi yapacağız, herkesi kucaklayacağız. 85 milyonun seçimiyle 85 milyonun zaferini hep birlikte kutlayacağız.” diyerek sözlerini bitirdi.