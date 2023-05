Bakan Kurum, "Milletimiz kendine efendi olanı değil de hizmetkâr olanı seçmiştir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İşiyle ilgilenmeyen, işin dışında her işle meşgul olanlara, kendi seçim bölgesinde, kendi ilinde vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek yerine il il dolaşıp ikbal, gelecek kaygısı çekenlere milletimiz sandıkta güçlü bir tokat vurmuştur.” dedi.

Bakan Kurum, Çekmeköy Hamidiye Kültür Merkezi’nde AK Parti Çekmeköy İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerinde kendilerini 2.5 milyon oy farkı ile birinci yapan vatandaşlara teşekkür etti. Ardından AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Kurum, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur seçim için destek istedi.

“Vatandaşımız 21 yıldır olduğu gibi hep hizmetin, eserlerin yanında, hizmet siyasetinin yanında oldu, tavrını sandıkta yine bu yönde kullandı, yüzyılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında oldu”

14 Mayıs seçimine katılan her bir vatandaşa teşekkür ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Ben seçime katılan her bir kardeşime, vatandaşıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. İradesini sandığa yansıttığı için. Vatandaşımız 21 yıldır olduğu gibi hep hizmetin, eserlerin yanında, hizmet siyasetinin yanında oldu. Tavrını sandıkta yine bu yönde kullandı. Yüzyılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında oldu, AK Parti’nin yanında oldu. Yine istikrarın ve güvenin yegane temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti’mizin 21 yıldır olduğu gibi yanında durdu ve tarihin emanetine, mazlumların emanetine he birlikte sahip çıktı.” dedi.

“İşiyle ilgilenmeyen, işin dışında her işle meşgul olanlara, kendi seçim bölgesinde, kendi ilinde vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek yerine il il dolaşıp ikbal, gelecek kaygısı çekenlere milletimiz sandıkta güçlü bir tokat vurmuştur”

Bakan Kurum, muhalefetin seçim gececi sergilediği tutumu eleştirerek, şöyle devam etti:

“Kazanıyoruz dediler o gece. Öndeyiz dediler. Seçim gecesi milletin iradesine en büyük saygısızlığı yaptılar. Aslında seçim sürecinde de aynı saygısızlığı yapmışlardı kendilerini sahneye Cumhurbaşkanı ilan edip çağırdılar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edip çağırdılar ve milletimizin iradesini hiçe saydılar. Adeta provokasyon yapmaya kalkıştılar ve seçim sürecinde sandıklarda manipülasyon yapmaya çalıştıklarını tüm milletimiz gördü. Ama ne oldu; işin sonunda maalesef işiyle ilgilenmeyen, işin dışında her işle meşgul olanlara, kendi seçim bölgesinde, kendi ilinde vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmek yerine il il dolaşıp ikbal, gelecek kaygısı çekenlere milletimiz sandıkta güçlü bir tokat vurmuştur, güçlü bir cevap vermiştir. Film çekip sosyal medyadan yayınlayanlara, icraat değil hayal üretenlere sandıkta net bir cevabı vermiştir. Yine bu seçimde algılar değil hakikat değil, gerçek kazanmıştır. Anket partileri değil, o anketlerde yüksek çıkardıkları partiler değil, yine hizmet ve eser partileri birinci olmuştur. Milletin kalbinde ve gönlünde olanlar, her zaman milletiyle hareket edenler, bu dava uğruna, bu yolda mücadele edenler kazanmıştır. Hiçbir zaman şunları göremediler, görmek istemediler. Bizim milletimiz hep kalbiyle düşünmüştür, gönlüyle hareket etmiştir. Orada kalbinden ne geçiyorsa onun arkasından gitmiştir, peşinden koşmuştur ve milletin gönlünde yatan da hep Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.”

“Milletimiz feraset sahibidir ve yüzden de kendine efendi olanı değil de hizmetkâr olanı seçmiştir, hizmetkâr olandan yana tavır sergilemiştir”

21 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs’ta da milletin, milletin adamına oy vermek, sandıkta sahip çıkmak için koşarak sandığa gittiğini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Milletimiz feraset sahibidir ve yüzden de kendine efendi olanı değil de hizmetkâr olanı seçmiştir. Hizmetkâr olandan yana tavır sergilemiştir. Bizim milletimiz adildir. Depremzedelere verdiği en ufak yardımı dahi seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil de, işte milleti için hizmeti kutsal sayanlara destek vermiştir. Milletimiz gerçekçidir. Hayale değil, hakikate, lafa, söze değil icraata destek vermiştir. İcraattan yana yine tavrını göstermiştir. Milletimiz 14 Mayıs’ta sırtını Kandil’e, teröristlere, teröre dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere destek vermiştir, onların yanında olmuştur. Devletimin bekası, ülkemin geleceği, çocukların, gençlerim için yine Cumhur İttifakı’ndan Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana tavrını net bir şekilde göstermiştir. Bizim milletimiz, seçmenimiz kendisinin aklıyla alay edenlere ve kendisini hakir görmeye çalışanlara karşı işte hiçbir zaman destek olmamış ve sahteliğe, reklama, algıya değil de daima kendisi gibi olana, kendisi gibi davranana destek olmuştur. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez. İstikrar, güven sever. Ve bu yüzden her afette, her selde, depremde, yangında kendisinin yanında olan, önce acılarını paylaşan, acısına ortak olan, ardından da el ele, gönül gönüle vatandaşının ihtiyaçlarını gideren iradenin yanında olmuştur. Her zaman söz verip, sözünü tutanların yanında olmuş ve hizmete, esere, eser siyasetine yine destek çıkmıştır. Milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla affetmez. Söz verip sözünün tutmayanlara günü geldiğinde sandıkta net bir şekilde cevabını verir.”

“Biz hiçbir zaman afetzede kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı o iş bilmezlerin, beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına bırakmadık”

Bakan Kurum, İstanbul’dayken gönüllerinin de deprem bölgesinde olduğunun altını çizerek, ”Hatay’da, Adıyaman’da, Malatya’da, Kahramanmaraş’ta oldu. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz de bizi seçim günü en çok mutlu eden kişiler vatandaşlarımız oldu. Her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakımıza rekor destek verdiler. Birileri de afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada karartmış o kalplerini, zihniyetlerini ortaya koydular, onlarla alay ettiler. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi, afetzede kardeşlerimizin seçimden hemen sonra tercihleri sebebiyle resmen onlarla alay edercesine sokağa bıraktılar. Açta açıkta bırakmaya çalıştılar. Ama bilmiyorlar ki bu milletin lideri, bu ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ları var. Bilmiyorlar ki onları düşünen kardeşleri var. Onlar için işini, aşını, evini açan kardeşleri var. Biz hiçbir zaman afetzede kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı o iş bilmezlerin, beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına bırakmadık. Allah’ın izniyle bundan sonraki süreçte de milletimizin destekleriyle, dualarıyla da bırakmadan nasıl 21 yılda bu hizmetleri götürdüysek, nasıl ülkemizi o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalıştıysak, aynı anlayışla çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmaksızın, hiçbir seçim vaadi penceresinden bakmaksızın biz hizmetlerimizi yürüttük. Kimseyi ayırmadık. Dininden dolayı, ırkından, inancından, mezhebinden dolayı kimseyi ötekileştirmedik.” şeklinde konuştu.

“Allah tüm vatandaşlarımızdan, depremzede kardeşlerimizden razı olsun, bu zor günlerde bile yine hep olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana tavır sergilemişlerdir”

Bakan Kurum, afet bölgesine seçim sonuçları için teşekkür ettiklerini belirterek, “Bugün ise afetzede kardeşlerimize kendimizi feda etmek durumundayız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Allah tüm vatandaşlarımızdan, depremzede kardeşlerimizden razı olsun. Bu zor günlerde bile yine hep olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana tavır sergilemişlerdir. Cumhur İttifakı’ndan yana destek olmuşlardır. İnşallah biz de onları mutlu edebilmek için, nasıl afetin ilk anında bir ve beraber olduysak, aynı anlayışla, aynı motivasyonla onlara sözümüzü tutacağız. İlk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuz depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Depremin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. 180 bininci konutumuzun inşaatını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle başlatmış olacağız. Onlar alay etmeye devam etsinler. Onlar depremzede kardeşlerimiz üzerinden siyaset yapmaya devam etsinler. Ama biz 85 milyon vatandaşımızla birlikte el ele vereceğiz. Hep birlikte 11 ilimizi, Anadolu’muzu ayağa kaldıracağız. Ardından İstanbul’umuza odaklanacağız. İstanbul’da asrın dönüşümüyle, Yüzyılın dönüşüm projesiyle birlikte İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz Nasıl deprem bölgesindeki kardeşlerimiz destek olduysa, nasıl İstanbul’umuz destek olduysa, aynı destekle birlikte inşallah İstanbul’umuza sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

“Yarısı Bizden’ kampanyamıza şu an itibariyle 731 bin bağımsız bölümden oluşan 163 bin başvuru oldu, yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor demek bu”

Bakan Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinin ayağa kaldırılacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“İşte ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza şu an itibariyle 731 bin bağımsız bölümden oluşan 163 bin başvuru oldu. Ve yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor demek bu. Biz kararlıyız. Hep birlikte 39 ilçemizi ayağa kaldıracağız. 39 ilçemizdeki riskli binaları gençlerimizin geleceğe güvenle bakması için dönüştüreceğiz. Yine Çekmeköy’ümüzü de ilgilendiren bir müjdemizi de burada paylaşmak istiyorum. Yapı Denetim sisteminde de önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. Ve İstanbul özelinde pilot uygulama gerçekleştiriyoruz. İstanbul yapı denetiminde elektronik dağıtım uygulaması Asya ve Avrupa yakası olarak iki ayrı havuza alıyoruz. Ve firmalar kura sistemiyle belirlenecek ve bulunduğu merkezlerde hizmet verecek. Anadolu yakasındaki yapı denetim firmaları Anadolu yakasına, Avrupa yakasındaki yapı denetim firmaları da Avrupa yakasında hizmet verecek. Böylece pilot uygulamasını İstanbul’da gerçekleştireceğimiz bu ayrım şekliyle yapı denetim sistemini de daha da etkin hale getireceğiz. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bu hizmeti daha hızlı bir şekilde götürmüş olacağız. Ve gerek ulaşım yükünün azaltılması, gerek vakit kaybının engellenmesi de yapıların daha sağlıklı incelenmesi ve daha güvenli bir şekilde inşa edilmesini sağlayacağız.”

“Kimseyi, özellikle bize oy vermeyen hiçbir kardeşimizi ayırt etmeden, onlara da anne şefkatiyle, aynı samimiyetle kendimizi anlatacağız, Cumhur İttifakımızla birlikte sandığa en güçlü şekilde irademizi yansıtacağız”

Bakan Kurum, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerin ikinci turu için destek isteyerek, “Yeniden koşacağız. Daha faza koşacağız. Daha fazla mücadele edeceğiz. Sen ben demeyeceğiz biz diyeceğiz. 85 milyon Büyük Türkiye diyeceğiz, Büyük Türkiye ailesi diyeceğiz. Kimseyi, özellikle bize oy vermeyen hiçbir kardeşimizi ayırt etmeden, onlara da anne şefkatiyle, aynı samimiyetle kendimizi anlatacağız. Cumhur İttifakımızla birlikte sandığa en güçlü şekilde irademizi yansıtacağız. Şurada 10 gün kaldı. 10 gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza hak ettiği değeri, 21 yıldır bu ülke için uğraşan, gecesini gündüzüne katan, ailesinden, sağlığından her türlü fedakârlığı yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza Çekmeköy’de yüzde 60 destek vereceğiz, 60’tan aşağı vermeyeceğiz. Küsurat onların olsun. Ama şu var. Bu seçim ülkemiz, geleceğimiz adına çok kritik bir seçim. Aynı motivasyonla çalışalım, daha fazla insana ulaşalım. Bugüne kadar bir kişiyi ikna ettiysek, üç kişiyi, beş kişiyi daha ikna etmenin peşinden koşalım. Ve sayın Cumhurbaşkanımızın size 10 gün ihtiyacı var. 21 yıldır bizler için o koşturdu. Şimdi bu 10 gün Sayın Cumhurbaşkanının bize ve sizlere ihtiyacı var. Şu 10 günü çok iyi değerlendirelim. Herkese gidelim, herkese ulaşalım.” diyerek sözlerini sonlandırdı.