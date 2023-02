Bakan Kurum deprem bölgesindeki son durumu aktardı: Gaziantep'e su verilmeye başlandı!

Deprem felaketinin yaşandığı Gaziantep’e aynı gün sabah saatlerinde intikal eden Bakan Murat Kurum, AFAD’da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi’nde, Bakan Yardımcıları, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Bakanlığın ilgili Genel Müdürleri, Daire Başkanlarının yanı sıra bölgede görev alan kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bugün de bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“55’inci saat bizim için hâlâ umutlarımızın var olduğu, enkazdaki vatandaşlarımızın canlı kurtarılabilmesi amacıyla verilmesi gereken mücadelelerin en hassas, en yoğun bir şekilde olduğu saatlerdir. İzmir depreminin 110’uncu saatlerinde bebeklerimizi, yavrularımızı enkaz altından çıkarmıştık. İnşallah burada da bu hassasiyet ve motivasyonla arama-kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Gaziantep özelinde merkezde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezinde valilerimiz, ilgili tüm birimlerimiz emniyetimiz, jandarmamız, AFAD’ımız, UMKE’miz, Kızılay’ımız tüm birimlerimizle bir koordinasyonla süreci an be an takip ediyoruz. Buradaki koordinasyon merkezi de depremin yoğun olarak yaşandığı Islahiye ve Nurdağı’ndaki merkezlerimizle bağlantı kurmak suretiyle süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar 684 artçı depremler yaşadık ve halen artçı depremler devam ediyor. Bugün görüyoruz ki bu artçı depremler, yorulan binalar sebebiyle de hasarının daha da arttığını, dolayısıyla hasarlı binalarla ilgili hassasiyetin hâlâ devam ettiğini de burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini önemle ifade etmek istiyorum. Hasarlı binaların yanında da durulmaması noktasında birimlerimiz, ekiplerimiz süreci takip ediyorlar.”

“Gaziantep genelinde 12 bin doğrudan personelimiz sahadadır”

Tüm ekiplerin sahada olduğuna dikkati çeken Bakan Murat Kurum, “Gaziantep’te şu an 12 bin doğrudan personelimiz, arama-kurtarma ekiplerimiz, sağlık personellerimiz, çadırlarımızla, gıda, barınma ihtiyaçları ile ilgili sahadadır. Dolaylı olarak da tüm birimlerimiz, belediyelerimiz valiliğimiz koordinasyonunda, buradaki merkezimiz koordinasyonunda faaliyetleri yürütmekte. 1646 kurtarma personelimiz ile şu an bütün enkaz alanlarında vatandaşımızın yanındayız ve orada sağ-salim vatandaşlarımızı çıkarabilme mücadelesini yoğun bir şekilde yürütüyoruz. 400'ü iş makinesi, ekskavatör, vinç, mobil vinç kazıyıcısı, yükleyicisi ve tüm ekipmanlarımızla birlikte bilfiil enkaz alanlarındayız. Yine alet-edevat noktasında kırıcı, kesici tüm aletlerimiz ve 1646 arama-kurtarma ekibimizle, bu ekibin içinde profesyonel AFAD’ımızın, jandarmamızın, emniyetimizin, gönüllü arama-kurtarma, yine gönüllerimiz ve bu sürece destek veren arama-kurtarma ekiplerimizle birlikte sürecimizi yürütüyoruz” diye konuştu.

“Gaziantep’te 618 sağlık personeli ve 243 ambulansımız bilfiil enkaz alanlarında”

Türkiye’nin çok büyük depremler gördüğünü, çok büyük acılar çektiğini ve 80 binin üzerinde can yitirildiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Gaziantep özelinde sadece AFAD’la ilgili arama-kurtarma faaliyetleriyle ilgili sürece yürütmekte. 618 sağlık çalışanıyla burada süreci yürütüyoruz. 243 ambulansımız da bilfiil enkaz alanlarında süreci yakinen takip etmektedir. Deprem ülkesiyiz, ama bugün Cumhuriyet tarihimizin değil, belki dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız ve en büyük acılarından birini de yaşıyoruz. Biz ülke olarak her depremde, her afette bir ve beraber olmayı bilen bir milletiz. Birbirimize destek olmayı, 85 milyonun afet bölgelerinde yüreğinin yandığı, attığı bir süreci takip eden bir milletiz. Bu affet 13,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren ve bu alanda da bin kilometrekarelik alanı etkisi altına alan bir deprem olması hasebiyle çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu da burada ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.

“Depremle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da koordinasyonunda tüm illerimize dağılımı gerçekleştirdik”

İlk büyük depremin ardından ikinci bir depremle birlikte hasar gören binaların da yıkımıyla karşılaştıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “Hasarla birlikte, depremle birlikte ilk andan itibaren AFAD’ımızın genel merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da koordinasyonunda tüm illerimize dağılımı gerçekleştirdik. 10 ilde etkilenen diğer iki ilimizde de ekiplerimiz, bakanlarımızın, valilerimizin, milletvekillerimizin koordinasyonunda süreci bir fiil takip ediyoruz ve 10 ilimize bu manada 31 valimiz 62 kaymakamımız ve il müdürlerimiz, yine milletvekillerimiz görevlendirilmiş. Bu çerçevede canla başla 7 gün 24 saat büyük bir fedakârlıkla, cansiperane çalışılmaktadır.” dedi.

“10 yılı kapsayan OHAL kararıyla birlikte süreci bir fiil valilikler koordinasyonda sürdürüyoruz”

Depremle birlikte ilk yardım ödenekleri illere aktardıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “Hem Gaziantep’e, hem de diğer illerimize, vatandaşımızın, belediyelerimizin bu manada acil ne ihtiyacı varsa bu ihtiyaçların giderilmesine ilişkin yardım ödeneklerimizi gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gerek AFAD’ımız gerekse Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda süreci bir fiil yönetiyoruz. 10 ilin afet bölgesi olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız dün ilan ettiler ve 10 yılı kapsayan OHAL Kararıyla da birlikte süreci bilfiil burada valilikler koordinasyonda sürdürüyoruz. Tabii ki şu an iki önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz arama-kurtarma faaliyetleri.” diye konuştu.

“Şuana kadar hasar tespit çalışmaları ve gelen ihbarlar üzerine Gaziantep’te 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki ilk önceliğin arama kurtarma olduğunun altını çizerek “Birinci önceliğimiz arama kurtarma faaliyetleri. 55'inci saatteyiz. İzmir'de bir yavrumuzu 112'nci saatte enkaz altından canlı kurtardık. Dolayısıyla bu saatler bizim için çok çok önemli. İkinci önemli husus da hasar tespit ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını giderme sürecidir. Bu süreçleri de bir fiil takip ediyoruz. Şuana kadar hasar tespit çalışmaları ve gelen ihbarlar üzerine Gaziantep’te 900 binamızın ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık, çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle enkazlarımızda vefat eden vatandaşımızın sayısı 551'e ulaştı. Enkazlardan yaralı olarak 5 bin 942 vatandaşımızı kurtararak İslahiye ve Nurdağı’nda hastanelerimiz ve sahra çadırlarımızda tedavi altına aldık. Acil olanları da Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda diğer büyükşehirlerimize uçak ambulanslarla tahliye sürecini yürütüyoruz.” diye konuştu.

“Şu an Gaziantep'ten Osmaniye Bahçe ilçesi otoyolu istikametine kadar otobanımız açıktır. Osmaniye istikametine gidecek vatandaşlarımızın da bu güzergahı kullanmalarını önemle rica ediyoruz”

Bakan Kurum, depremin 7 kilometre yeryüzüne yakınlığı sebebiyle yollarda ve köprülerde hasarlar meydana getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Biz de bu hasarların tespitiyle birlikte ulaşımı ve yardım arama kurtarma faaliyetlerinin hızlı yürütülebilmesi amacıyla yolların açım sürecini titizlikle yürüttük. Karayollarımız, büyükşehir belediyemiz, belediye ekiplerimizle birlikte bu süreci yürüttük. İlk önce D400 karayolundaki kaya düşmesi sebebiyle kapanan yolun açılımı ardından da Gaziantep-Osmaniye istikametine giden otobanımızda Bahçe ilçesi istikametine kadar olan kısmı dün gece itibariyle açtık. Şu an Gaziantep'ten Osmaniye Bahçe ilçesi otoyolu istikametine kadar otobanımız açıktır. Osmaniye istikametine gidecek vatandaşlarımızın da bu güzergahı kullanmalarını önemle rica ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri yapan ekiplerimize, ambulans ekiplerimize de öncelik verilmesini ifade etmek istiyorum.”

“Gaziantep merkezde, Islahiye'de ve Nurdağı'nda şebekeye su verilmeye başlandı”

Bakan Kurum, depremin ardından şehirde alt yapı hasarlarının oluştuğunu da kaydederek, “Altyapı hasarlarımız mevcut. Hasarlarımıza ilişkin, İller Bankamız tüm şehirdeki içme suyu hatlarına ilişkin çalışmalarını Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle, birlikte yürütüyor. Dün gece itibariyle Gaziantep merkezde, Nurdağı ve Islahiye ‘deki içme suyu ihtiyaçlarını giderecek altyapı çalışmalarını başlattık. Elektrik kesintisinden kaynaklı hasarları gerek jeneratör tedarikiyle gerekse oradaki tamiratları yapmak suretiyle bugün Gaziantep merkezde, Islahiye'de ve Nurdağı'nda şebekeye su verilmeye başlandı. Gaziantep merkezine ilk günden itibaren kısmi olarak elektrikleri veriyoruz. Etaplar halinde il genelinde vermeye başladık. Nurdağı ve Islahiye'de jeneratörlerle takviyelerimizi yapıyoruz. Bu akşam itibariyle buralarda da şehre elektrik verilmeye başlanacaktır. İletişim noktasında baz istasyonlarımız hasar görmüştü. Mobil baz istasyonlarında yapılan tadilatlarla birlikte şu an merkez Islahiye ve Nurdağı'nda ulaşımı ve iletişimi tamamen çözmüş, vatandaşlarımıza bu noktadaki hizmeti sağlamış olduk.” dedi.

“Şu ana kadar 3 bin 500 çadırımızı bilfiil sahaya kurduk”

Bakan Kurum, Nurdağı ve İslahiye ilçelerine sahra çadırlarını kurulduğunu ifade ederek, “Vatandaşımıza acil yardım hizmetlerini bu çerçevede veriyoruz. En önemli ihtiyaç diye ifade ettiğimiz çadır kurma sürecini yürütüyoruz. Her gün çadırlarımızı, gerek enkaz alanındaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak, gerek köydeki vatandaşlarımızın gerekse merkezdeki vatandaşlarımızın soğuk hava şartlarında ısınma ve barınma ihtiyacını karşılayacak çadır kurulumu sürecini de AFAD'ımızın koordinasyonunda yürütüyoruz. Şu ana kadar 3 bin 500 çadırımızı bilfiil sahaya kurduk. 15 bin çadırımıza ilişkin de süreci sahada bir fiil takip etmek suretiyle gerek enkaz alanlarında gerekse belirlediğimiz toplu çadır kent alanlarında kuruyoruz. Bir taraftan da konteyner kurulum sürecini başlattık. Gaziantep özelinde 3 bin konteynerimizi merkez, Islahiye ve Nurdağı'nda olmak suretiyle altyapısını hazırlıyoruz. Etaplar halinde 3 bin konteyner kurulum sürecine de başladık.” ifadelerini kullandı.

“Hızlı bir şekilde vatandaşımızın kalıcı konutlara erişmesini sağlayacak adımlarımızı daha önceki afetlerde olduğu gibi atıyoruz”

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde belirlediğimiz alanlara ilave etmek suretiyle alan ve projelerin çalışmasını yapıyoruz. Hızlı bir şekilde vatandaşımızın kalıcı konutlara erişmesini sağlayacak adımlarımızı daha önceki depremlerde, afetlerde olduğu gibi burada da hızlı bir şekilde yürütmek üzere ekiplerimiz sahada bilfiil çalışmaktadır.” diye konuştu.

“Şu an ilimizde herhangi bir araç, ekipman, arama kurtarma personeli eksiği yoktur”

Bakan Kurum, Gaziantep genelinde yemek ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mobil yemekhanelerin kurulduğunu şunları söyledi:

“Islahiye'de 3 adet, Nurdağı'nda 5 adet ve merkezde yine yeterli ihtiyacı giderecek şekliyle mobil yemekhanelerimiz kuruldu. Kilis'te kurduğumuz, jandarmamızın yemekhanelerle birlikte de vatandaşlarımıza sıcak yemek, çorba dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede sosyal tesislerimizi, kültür merkezlerimizi, sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda da vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz. Büyük bir seferberlik şuuruyla hareket ediyoruz. Bu manada şu an ilimizde herhangi bir araç, ekipman eksiği, arama kurtarma personeli, eksiği yoktur. Bir fiil bütün alanlarda çalışılmaktadır. Devletimiz hem maddi olarak hem manen milletin yanındadır. İnşallah el birliği içerisinde daha önceki depremlerde, afetlerde olduğu gibi buradaki süreci de büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle özenle yürüteceğiz. Vatandaşlarımızı enkaz altından kurtaracağız. Kurtarma mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Bu motivasyonla inanan ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Kara, yağmura, yağışa rağmen bu süreci yürütüyoruz. Jandarmamızla bölgeye sevk ettiğimiz helikopterlerle birlikte köylerimize, battaniyelerimizi, çadırlarımızı ulaştıracak iki tane helikopterimizi tahsis ettik. Nurdağı ve Islahiye'de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını giderecek hizmetlerimizi de AFAD koordinasyonunda yürütüyoruz ki daha hızlı erişebilmek adına bu süreci de takip ediyoruz. İnşallah devletimiz, milletimiz el ele verecek, bu büyük afetin de üstesinden gelecektir. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Tüm dünyaya da burada bu birliği, beraberliği, kardeşliği gösteren bir milletiz. Vefat eden ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep’imizin diğer illerimiz başı sağ olsun diyorum.”