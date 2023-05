Bakan Kurum, "Biz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"

Bakan Murat Kurum, İstanbul Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde Taksiciler Buluşması Programına katıldı. Bakan Kurum, programa bir ticari taksiyi kullanarak geldi. Taksicilerle yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, taksici esnaflığının emanet merkezli bir iş olduğunu belirterek, “Eşimiz, dostumuz, evladımız, çocuğumuz taksicilerimize emanet.” İfadelerini kullandı.

“İstiyoruz ki taksici esnafımız her türlü ihtiyacını gidersinler, orada gün boyu aileleriyle görüşebilsinler, ihtiyaçlarını gidersinler, yemeklerini yesinler ve bu anlayışla İstanbul’umuzun bütün taksi duraklarını yenileyeceğiz”

İstanbul’da bütün taksi duraklarının yenileceğini ifade eden Bakan Murat Kurum, “Daha yaşanabilir bir İstanbul’da mahallenin bir ortağı, mahallenin bir sakini olarak gördüğümüz taksicilerimizin yerlerini belediyelerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarla her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Orada istiyoruz ki taksici esnafımız her türlü ihtiyacını gidersinler. Orada gün boyu aileleriyle görüşebilsinler, ihtiyaçlarını gidersinler, yemeklerini yesinler ve bu anlayışla inşallah İstanbul’umuzun bütün taksi duraklarını yenileyeceğiz. Bir ablamızın isteği doğrultusunda o taksi durağı da hemen yenilenmeye başlanacak. İstiyoruz ki İstanbul’da bütün taksi duraklarımız böle olsun. Hepsi tertemiz, pırı pırıl. İçinde her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir anlayışla olsun.” dedi.

“25 sene önce dişinden tırnağından ayırdığını, memleketinden buraya gelerek bin bir emekle aldığı taksi plakalarına ilişkin de kanuni bir düzenleme hazırladık”

Taksi plakalarına ilişkin düzenlemelerinde yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, “Yine esnafımızın bundan yaklaşık 25-30 senelik bir süreç. 25 sene önce dişinden tırnağından ayırdığını, memleketinden buraya gelerek bin bir emekle aldığı taksi plakalarına ilişkin de bunu da çok net söylüyorum ki hani sizler de esnafımızda, aileleriniz rahat etsin. Sizlere bu hakkı ihaleyle girip aldığınız taksi plakalarınız sonuçta o gün için bir tehdit söz konusu değildi. Aldığınızda bir süre söz konusu değildi. Yani bir mülkiyet satın aldınız. Dolayısıyla buradaki haklarınıza ilişken mevzuatta aldığınız gün itibariyle ne hakkınız varsa, bu haklarınızı sonuna kadar koruyacağız. Buna ilişkin de aslında kanuni bir düzenleme hazırladık biz. Ancak tabi birçok orada şoför esnafımız var. Hepsiyle de görüşüyoruz. İnşallah hem taksicilerimizin, hem otobüsçülerimizin, dolmuşçularımızın mevcuttaki hakları ne ise bunu ilelebet koruyacağız. Ve kanuni düzenlemeyle yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Bizim taksici esnafımızın alın terini, emeğini hiçbir zaman o ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik, bundan sora Allah’ın izniyle sizlerin destekleriyle, dualarıyla terk etmeyeceğiz”

“Bizim taksici esnafımızın alın terini, emeğini hiçbir zaman o ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, beceriksizlerin insafına terk etmedik, bundan sora Allah’ın izniyle sizlerin destekleriyle, dualarıyla terk etmeyeceğiz.” ifadelerine yer veren Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Onlar ne yaparsa yapsınlar, elinden geleni ardına koymasınlar. Ama biz taksici esnafımızı bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız hep taksici esnafımızla, buradaki kardeşlerimizle birlikte yol yürüdü. Bundan sonra da Allah’ın izniyle inşallah aynı anlayışla, motivasyonla çalışacağız. İstanbul’da taksicilik, taksi durağı tüm Türkiye’ye örnek olacak. Bütün duraklarıyla, bütün buradaki araçlarıyla, hizmetleriyle inşallah tüm Türkiye’ye örnek olacak. Çünkü biz size canımızı emanet ediyoruz, malımızı emanet ediyoruz. O yüzden canımızı, malımızı emanet ettiğimiz insanımız bizim kardeşimizdir. Bizim yoldaşımızdır. Hep bu anlayışla çalıştık. Nerede milletimizin zor bir günü olsa biz orada olduk.”

“Kılıçdaroğlu ve o avanesi kasetlerle geldiği Genel Başkanlık sürecinde hala kasetlerle iş yapıyorlar, iftiralarla iş yapıyorlar, çünkü bunları bir merkez yönetiyor”

Bakan Kurum, seçime 2 gün kala Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin altındaki sebeplere değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“Bir tane Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce. Aday olmuş, öyle böyle. Sonuçta kendine güvenmiş, inanmış. Ona da inananlar, güvenenler var. Seçime gidiyoruz. Şurada seçime 2 gün kaldı. Ama işte Kılıçdaroğlu ve o avanesi kasetlerle geldiği Genel Başkanlık sürecinde hala kasetlerle iş yapıyorlar. İftiralarla iş yapıyorlar. Çünkü bunları bir merkez yönetiyor. Görüyoruz ki; Cumhurbaşkanlığı seçimine 2 gün kala çekiliyor. Niye? Çünkü o FETÖ’nün, PKK’nın her türlü oyunlarıyla, her türlü filmleriyle birlikte çekilmek zorunda kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ülkeyi, bu ülkeyi, vatanımızı eli maşası dışarıdakiler mi yönetecek. Bu millet yönetecek. Kaç alırsa alır. Az alır, çok alır. Sonuçta aday olmuş. Ama oyunları görüyorsunuz değil mi? Bu oyunlar onların aklı değil. Bu oyunlar FETÖ’nün aklı. Bu oyunlar PKK’nın aklı. Onlar oyunlarını oynamaya devam etsinler. Biz milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Milletimizin izinde olmaya devam edeceğiz.”

“Cezaevine attılar, e-muhtıra dayattılar, başaramadılar, 17-25 Aralık kumpası kurdular, ortalığı yakıp yıktılar başaramadılar”

14 Mayıs seçimlerinde destek isteyen Bakan Kurum, “21 yıldır milletimizle beraber yol yürüdük. Cezaevine attılar, e-muhtıra dayattılar, başaramadılar. 17-25 Aralık kumpası kurdular, ortalığı yakıp yıktılar başaramadılar. 15 Temmuz’da işte buradaki kardeşlerimizle birlikte biz mücadele verdik. Darbeye kalktılar, ekonomik baskı kurdular, ama yine başaramadılar. PKK ile, FETÖ öle kirli kirli ittifaklar yaptılar. Yine başaramadılar. Bundan sonra da asla başaramayacaklar, kazanamayacaklar. Bu millet terör örgütleriyle kol kola yürüyenlere geçit vermeyecek. Yatırımların, eserlerin, dev projelerin durmasına asla müsaade etmeyecek. Büyük Türkiye yürüyüşümüzde hiç kimse ama hiç kimse engel olamayacak. 14 Mayıs’ta sırtını, ikbalini teröre, teröristlere. Kandil’e dayayanlar kaybedecek, Türkiye’nin, milletin lideri, mazlumların hamisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek. 85 milyon, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak.” diyerek sözlerini bitirdi.