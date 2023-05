Bakan Kurum, "Biz hep güvenden, istikrardan yana olduk, olmaya da devam edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Bir yıl içerisinde 319 bin, ardından da 650 bin konutumuzu bitirip teslim edeceğiz, milletimiz bu manada bizim sözlerimize inanıyor çünkü hani siz de bilirsiniz ki işe birini alacağınız zaman referansına bakarsınız, CV’sine bakarsınız.” dedi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul Eminönü’nde bulunan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasına, İstanbul Ticaret Odası Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı.

“İstanbul'umuz bugün buradaki, bu salondaki her bir kardeşimin emekleri sayesinde her geçen gün daha da güçlenen ekonomisiyle dünyanın lider şehirlerinden biri olma vizyonuyla iddialı bir şekilde hareket ediyor”

Türkiye ticaretinin gelişmesi için iş insanlarının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, “Son derece kıymetli konularda, milletimizin ve yine ülkemizin faydasına istişare halinde hep çalışmaya gayret gösterdik. Tabii İstanbul'umuz bugün buradaki, bu salondaki her bir kardeşimin emekleri sayesinde her geçen gün daha da güçlenen ekonomisiyle dünyanın lider şehirlerinden biri olma vizyonuyla iddialı bir şekilde hareket ediyor. Bu da tabii ki buradaki iş insanlarımızın, istihdam oluşturan, üreten kardeşlerimizin sayesindedir. İstanbul Ticaret Odası Başkanımız Şevket Beyin de her iki dönem boyunca gösterdiği gayreti hakikaten takdirle takip ediyoruz. Ülkemizi, İstanbul'umuzu temsil etmek hem yurt içinde hem de yurt dışında birlikte çalışıyoruz. İstanbul'un sanayisinin, ticaretini büyümesi adına tüm ekibiyle birlikte buradaki kıymetli arkadaşlarımızla birlikte her zaman mücadele etti ve son seçimlerde de büyük bir destekle Şefik Bey'i yine sizler göreve layık gördünüz. İş dünyasının kendisine duyduğu itibarı bir kez daha görmüş olduk. Tabii İstanbul Ticaret Odamız Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 700 yüz bin üyesiyle ülkemizin her noktasında hizmet ediyor” diye konuştu.

“Her bir emekçi kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum, Allah hepinizden razı olsun”

Bakan Kurum, “Kişi başına düşen gayri safi hasılanın yüzde 30’u, vergi gelirlerinin yüzde 48’i, nüfusumuzun beşte biri İstanbul'da yaşadığı düşünüldüğünde gerçekten buradaki meclisimiz, üreticilerimiz ülkemiz adına, ülkemizin geleceği adına hepsi birbirinizden kıymetlisiniz.” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu manada ülkenin gelişmesi adına çok önemli adımlar attınız. Her zaman milletimizin yanında oldunuz. İstihdam oluşturarak, üreterek katma değer sağlayarak, yeni tesisler açarak ve yine milletimizin zor gününde sizler vardınız. 85 milyon kardeşimiz vardı. Depremdeki yardım çalışmalarımız işte yine evini yuvasını kaybeden kardeşlerimize yapacağınız yeni evlerin çalışması da bizim için, tüm milletimiz için son derece anlamlıydı. Tabii bu noktada emekleriniz, ülkeye katmış olduğunuz değer için gayretleriniz için alın teriniz için sizlere ve firmalarımızda çalışan her bir emekçi kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun çünkü kıymetli bir iş yapıyorsunuz ve bu anlayış işte büyük ve güçlü Türkiye yolunda büyütecek. Yeni tesislerin açılmasını sağlayacak gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Bu noktada sizlerle de bizim yol arkadaşlarımızsınız. 21 yıllık süreçte bizlerin yanında durdunuz. Biz de sanayicimiz için ticaretimizin artması için sizlerle el ele çalışmaya gayret gösterdik” dedi.

Bakan Kurum, milletin kendilerine güvendiğine yaptığı vurgunun ardından sözlerini şöyle sürdürdü:



“Depremin 15. günü yeni konutlarımızın ilk sözleşmelerini imzaladık. 46. günde temellerimizi attık ve bugün orada inşasına başladığımız, yaklaşık 3 ay geçti, konut sayısı 144 bine ulaştı 144 bin bağımsız bölümün şantiyesi fiilen 11 ilimize ilçelerimizde başlamıştır. İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, ardından da 650 bin konutumuzu bitirip teslim edeceğiz. Tabii milletimiz bu manada bizim sözlerimize inanıyor. Çünkü hani siz de bilirsiniz ki işe birini alacağınız zaman referansına bakarsınız, CV’sine bakarsınız. Bu arkadaş daha önce ne yapmış, tecrübesi nedir, bilgisi nedir, birikimi nedir? Bizim de birikimimiz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz işler milletimize teslim ettiğimiz projelerimiz. Eğitimden sağlığa, sanattan spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda yapmış olduğumuz hizmetlerimiz. Bu anlayışla önceliğimiz 11 ilimizi oradaki demografik yapıyı koruyarak, kültürel yapıyı koruyarak orada vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa daha iyisini daha güzelini yapacağız.”

“Bu dönüşüm İstanbul'un vizyonunu, yarınlarını değiştirecek”

Bakan Kurum, deprem bölgesinden sonra en önemli önceliklerinin İstanbul olduğunu belirterek, “Bayramın 1. günü Sayın Cumhurbaşkanımız tüm İstanbul'a bu müjdeyi duyurdular ve tarihin en büyük şehircilik adamını attığımız Yüzyılın Dönüşümü kampanyası dediğimiz, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını milletimize müjdelediler. Nedir bu kampanya? İstanbul'da değerli arkadaşlar yaklaşık 1,5 milyon riskli konutun yine sanayi sitelerinin, fabrikaların olduğunun tespitini yaptık. Ve bu kapsamda 1,5 milyon konutun Anadolu ve Avrupa yakasında 500 bin yerinde, 500 bin de Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere dönüşümü başlattık. Ve bu dönüşüm adına bir süreç başlattık ve bu süreçte vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde gelen talep doğrultusunda 200 bin konutu yerinde, 100 bin konutu da rezerve alanlarda üretmek üzere 300 bin konutun dönüşümü sürecini başlattık ve burada maliyetin yarısını da devletimiz, biz karşılıyoruz. Kalan tutarı da 10 yıl memur maaş artış katsayısına endeksli olacak şekilde vatandaşlarımız ödeyebilecekler. Bu kapsamda tabii çok büyük kazanımlarımız olacak yani sadece bir konut dönüşümü değil. Yani burada altını çizerek ifade etmek gerekirse, bu dönüşüm İstanbul'un vizyonunu, yarınlarını değiştirecek.” şeklinde konuştu.

“Sanayi yatırımını da yapmak, teşvik etmek lazım, evet konut çok önemli, ama bir konut kadar en az sanayinin de önemli olduğunu düşündüğümüzde 11 ilimiz için bu yatırımları da yapmak lazım”

Bakan Kurum, konutlar inşa edilirken bir yandan da sanayinin önemini vurgulayarak, “Yani ben bir aydır deprem bölgesinde kaldıktan sonra 55 gün buraya geldim ve bir aydır da sanayicimizle, esnafımızla vatandaşımızla bir araya geliyor ve İstanbul'un sorunlarına ilişkin toplantılar yapıyoruz. Ve bu toplantılarda da çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada İstanbul'un sanayisi de güçlenmek zorunda, yenilenmek zorunda. İstanbul'u nitelikli üretimin merkezi haline getirmek durumundayız. Ve İstanbul'u düşünürken değerli arkadaşlar sadece kendi içinde düşünemeyiz. İstanbul'u düşünürken Bolu'dan başlayıp Düzce, Sakarya güzergahını İstanbul'da düşünürken Yalova, Bursa, İzmir güzergahını, İstanbul'u düşünürken Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale güzergahının da bu havzayı da içine almak zorundayız. Aynı zamanda burada birçok arkadaşımızın da neyi var? Teşvik bölgelerinde üretim yerleri var. Merkezleri burada ama Elazığ'da Malatya'da bugün yani Elazığ Malatya deyince 11 ilde ilave yatırımları da sizin yapmanız hem değerli, hem kıymetli. Zaten yapıyorsunuz. Ama Sanayi yatırımını da yapmak, teşvik etmek lazım. Evet konut çok önemli, ama bir konut kadar en az sanayinin de önemli olduğunu düşündüğümüzde 11 ilimiz için bu yatırımları da yapmak lazım. Dolayısıyla İstanbul'un sanayisini sadece kendi içinde değerlendiremeyiz, topyekün bakmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“İstiyoruz ki sanayi alanları doğru yerlerde olsun, doğru güzergâhta olsun, lojistik güzergâhları üzerinde olsun, bu anlayışla ülkemiz büyüsün, gelişsin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girsin istiyoruz”

Bakan Kurum, sanayi alanlarının doğru yere kurulması gerektiğini bildirerek, “Biz 4 sene Türkiye Ulusal Mekânsal Strateji Planda çalıştık. 4 sene, bilim insanlarımızla birlikte. Ve istiyoruz ki sanayi alanları doğru yerlerde olsun, doğru güzergâhta olsun, lojistik güzergâhları üzerinde olsun. Ve bu anlayışla ülkemiz büyüsün, gelişsin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girsin istiyoruz. Buna ilişkin mekânsal planı da hayata geçireceğimiz ve bu kapsamda İstanbul'un sanayisini de konutlarla birlikte dönüştürmemiz gereken bir süreci bence yaşıyoruz. Hatta geldik geçiyoruz. Dolayısıyla burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz her türlü mevzuat düzenlemesi kanuni düzenleme dahil nasıl konutlarda bu iradeyi ortaya koyduysak, sanayi tesislerimiz için de bu iradeyi sizlerle birlikte koymaya hazırız.” açıklamalarında bulundu.

“Yatırımcı da, üretici de hep güveni bekler, istikrarı bekler, tutulan sözlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar, biz bu anlayıştan 21 yıldır hiç uzaklaşmadık”

Her zaman sözlerinin arkasında durduklarını bir kez daha tekrarlayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şimdi siz bir şey söylüyorsanız, söylediğinizi gerçekleştirirseniz, millette sizi takdir eder. Ama söylediğinizi yapmıyorsanız, vaatlerinizi gerçekleştirmiyorsanız da millet de ona göre takdir eder, değerlendirir. Biz bu anlayışla çalıştık, hep sözümüzün, eserlerimizin arkasında olduk. İşte daha 15 gün önce İstanbul Finansın Merkezi olsun dedik ve İstanbul'a dünyanın en örnek, en güzel finans merkezlerinden birini kazandık. Niçin? Ekonomi güven içerisinde olsun, İstanbul finansın merkezi olsun ve burada İstanbul Finans merkezinde gençlerimiz; geleceğimiz çocuklarımız çalışsın, üretsin. Burada hem yakın Avrupa'ya, hem de Ortadoğu'ya hizmet etsin dedik. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Şimdi işte yatırımcı da, üretici de hep güveni bekler, istikrarı bekler. Tutulan sözlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakar. Biz bu anlayıştan 21 yıldır hiç uzaklaşmadık. Allah'ın izniyle yine milletimizin destekleriyle aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.”