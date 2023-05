Bakan Kurum: "28 Mayıs'ta Türkiye kazanacak "

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 28 Mayıs seçimleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı’na destek etmek için gün boyu bir dizi programa katılacak olan Bakan Kurum’un bugün ilk durağı Sancaktepe’ydi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde “Kadınlarla Daha Güçlüyüz” programına katılan Bakan Kurum, coşkuyla kendilerini karşılayan hanım kardeşlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

“Bakanlık olarak en prestijli projelerimizde hanımlarımızın bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına inandığımız kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz”

“Tarihimizde ve medeniyetimizde kadınlarımız, annelerimiz sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olmuştur.” ifadelerine yer ver Bakan Kurum, “Bugün Türkiye kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkemizi kalkındırmakta, büyütmekte ve geliştirmektedir. Bakanlık olarak en prestijli projelerimizde hanımlarımızın bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına inandığımız kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz. İsrafın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne işte buradaki hanım kardeşlerimizle birlikte geçiyoruz. Yine bakanlık olarak ‘Doğanın Anneleri’ çatısı altında kadınlarımızla birlikte evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşaması için çalışıyoruz. Ben buradan tüm hanım kardeşlerimizi, buradaki kardeşlerimizi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu hareketimize özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi, geleceğimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bizimle misiniz hanım kardeşlerim? Ülkemizi yeşiliyle, mavisiyle, çevresiyle, doğasıyla, şehirleriyle hep birlikte güçlü yarınlara taşıyacak mıyız?” dedi.

“Biz kadınlarımızı her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördük, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde (TBMM) Gazi Meclisimizde en yüksek kadın temsil oranına ulaştık”

21 yıldır kadınlarla birlikte yol yürüdüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Hanım kardeşlerim, şair ‘Bir kadındır evi yuva toprağa vatan yapan. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı büyüten, yetiştiren.’ diyor. Bu sebepledir ki Türkiye’yi geleceğe taşıyacak, istikbale taşıyacak olan sizlersiniz. Türkiye’nin bir asırlık geçmişine baktığımızda, kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin bir varlık gösterdikleri dönem AK Parti dönemi olmuştur. 21 yılda kadınlarımız, annelerimiz hem çalışma, hem de aile hayatında her zaman kadınlarımızla birlikte yol yürüdük. Hemen hemen her alanda kadınlarımız için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Biz kadınlarımızı her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördük. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde (TBMM) gazi meclisimizde en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz.” diye konuştu.

“Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz, emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin 1/3’ünü biz karşılıyoruz, devletimiz karşılıyor”

Bakan Kurum, ev hanımlarının emekli olabileceğini ifade ederek, “Daha önce çıkarmamıza izin vermedikleri, bu ülkede doğalgaz yok, petrol yok dedikleri süreçten artık ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla ‘Aile ve Gençlik Bankası’ kuracağız. Aile Kalkanı projesiyle, programıyla ev kadınlarımız, hanım çocuklarımız ve başta gençlerimiz olmak üzere ailenin tüm bireyleri destek alacak. Yine bir müjdemiz de ev hanımlarımız için. Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin 1/3’ünü biz karşılıyoruz, devletimiz karşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız karşılıyor. Yıpranma hakkı da evererek ev hanımlarının en kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. Şimdiden tüm ev kadınlarımıza, hanım kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“28 Mayıs’ta gençlerimiz, geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak, güçlü Türkiye’yi hayal eden annelerimiz kazanacak, Türkiye kazanacak”

14 Mayıs seçimini büyük bir farkla önde tamamladıklarına dikkat çeken Bakan Kurum, “Aziz milletimiz, genç kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz 27 milyonu aşkın bir oy çoğunluğuyla Meclis’te bizi Cumhur İttifakı’mızı desteklerken kıl payı bir oranla da ikinci turu işaret etti. Tabi milletimizin kararı değerli kardeşlerim bizim başımızın üstündedir. Biz her zaman hazırız. Teşkilatlarımız hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız hazır. 28 Mayıs’ta milletimiz kazanacak. 28 Mayıs’ta gençlerimiz, geleceğe umutla bakan gençlerimiz kazanacak. Güçlü Türkiye’yi hayal eden annelerimiz kazanacak, Türkiye kazanacak.” ifadelerine yer verdi.

“Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun hep birlikte yardım ederiz, kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi’nin kodlarında vardır”

Deprem bölgesinde aylarca kaldıklarını ve afetzede vatandaşlar için el ele vererek afetin ilk anından beri yapılması gereken tüm çalışmaların yapıldığını belirten Bakan Kurum,”85 milyon tek yürek olduk. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek verdiler. Ama birileri afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış kalplerini ortaya koydular. Alay ettiler. Depremzede kardeşlerimizi türlü bahanelerle misafirhanelerinden çıkarmaya çalıştılar. Kardeşlerim bu nedir biliyor musunuz? ‘Zor günde kimseye kimliği sorulmaz‘ diyen Anadolu’ya yabancı olmaktır, milletine yabancı olmaktır. Bizim ecdadımız, geleneklerimiz mazlumun, ihtiyaç sahibinin kimliğini asla sormaz. Nerede bir mazlum varsa, nerede yardıma ihtiyacı olan biri varsa hep birlikte yardıma koşarız. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun hep birlikte yardım ederiz. Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek Cumhuriyet Halk Partisi’nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan Cumhuriyet Halk Partisi yine gerçek yüzünü, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış ve riya dolu o maskesini düşürmüştür. Bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur.” şeklinde konuştu.

“Sözümüzü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz, hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletimizin canından öte değildir”

“Biz depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bu zihniyetin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.” ifadelerine yer veren Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Depremzede kardeşlerimize bir söz verdik. Afetzede kardeşlerimizle el ele vereceğiz, konutlarımızı yapacağız dedik. O sözümüzü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz. Hiçbir seçim, hiçbir seçim vaadi milletimizin canından öte değildir. Canından daha kıymetli değildir. Aslolan insandır. Aslolan insana hizmettir. İşte bugün de depremin etkilediği 11 ilimizde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplamda 181 bin konutumuzun, dükkanımızın, sanayi sitemizin yine inşa süreçleri eş zamanlı başlamıştır. Bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

“FETÖ’cülerin 15 Mayıs’ta ‘Baharla birlikte biz de geliyoruz’ yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar, şimdi ne olduysa bir anda renkleri değişti”

Bakan Kurum, muhalefetin milleti ötekileştirdiğine dikkat çekerek, “Bunlar her zaman milletimize ‘siz bilmezsiniz, cahilsiniz’ dediler. Milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular. Bütün oyunları Allah’ın izniyle, milletimizin, annelerimizin desteğiyle sandığın ve demokrasinin gücüye bozguna uğrattık. Seçimden önce Kandil’den açık destek aldılar. HDP’ye aday çıkarttırmadılar. FETÖ’cülerin 15 Mayıs’ta’ baharla birlikte biz de geliyoruz’ yazan paylaşımlarına ses çıkarmadılar. Şimdi ne olduysa bir anda renkleri değişti. Seçimden önce Londra’daki tefecilerden borç, Almanya’dan danışman, Avrupa’dan aferin sipariş ettiler. Kandil’e, PKK’ya, FETÖ’ye kucak açan, mavi boncuk dağıtan Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar. Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler.” dedi.

“Milletimiz ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı üreten, büyüten, müreffeh Türkiye’ye Ayasofya’nın minarelerinden ezan yükselten bir ülkeye aziz milletimiz sahip çıkacaktır”

“Milletine yabancı olan bu zihniyet bilmez. Milliyetçilik İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik Kızılelma’yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu Gemisiyle denizlere hükmetmektir. TOGG’larla karalara hakim olmaktır.” diyen Bakan Kurum, şu ifadelerle sözlerini sürdürdü:

“Biz biliyoruz ki; milletimiz bu milletin değerleriyle örtüşmeyen, ülkemizin milli menfaatleriyle bağdaşmayan bu zihniyete asla pirim vermez. Milletimiz kendisine yalan söyleyen, hayal satan, yapamayacağı şeyleri vaat eden bu zihniyete asla pirim vermez. Milletimiz kendi aklını, ferasetini, basiretini hafife alan bu zihniyete asla destek olmaz, oy vermez. Şunu çok iyi bilsinler ki; milletimiz ülkemizi, gençlerimizi, birikimlerimizi peşkeş çekmek isteyen teslimiyet cephesine karşı üreten, büyüten, müreffeh Türkiye’ye Ayasofya’nın minarelerinden ezan yükselten bir ülkeye aziz milletimiz sahip çıkacaktır. Aynı 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da Yasin Börü’nün annesi kazanacak, Eren Bülbül’ün annesi kazanacak, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak, şehitlerimizin, gazilerimizin anneleri kazanacak. Tüm annelerimiz kazanacak. Türkiye kazanacak ve milletimiz yoğun bir katılımla, tarihin en büyük desteğini vererek Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha Türkiye sana emanet diyecek. Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak ve biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın yanında duracağız, ona daima sahip çıkacağız. Çünkü o bize emanet.”

“Sandığımıza, oylarımıza sahip çıkacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, köyüne gitmiş, memleketine gitmiş kardeşlerimizi getireceğiz”

Bakan Kurum, 28 Mayıs günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için destek istediklerini belirterek, “Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak. Hep birlikte buradaki hanım kardeşlerimle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı, kadınların Yüzyılı’nı, gençlerin Yüzyılı’nı hep birlikte başlatacağız. Ama az önce başkanlarımın da ifade ettiği gibi sandığımıza, oylarımıza sahip çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Köyüne gitmiş, memleketine gitmiş kardeşlerimizi getireceğiz. İmkanı olmayanlar teşkilatımıza, belediyemize müracaat edecekler ve hep birlikte sandıkta Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz. Şimdi ben Sancaktepe’den bir söz istiyorum. 28 Mayıs’ta Sancaktepe’de Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza rekor oyla destek verecek miyiz? 28 Mayıs’ta sandıkta kadınların yüzyılı diyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.” diyerek sözlerini bitirdi.