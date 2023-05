Bakan Kurum, "28 Mayıs'ta cevabı hep birlikte vereceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyamıza 162 bin başvuru oldu ve toplamda 728 bin bağımsız bölümü içeren bir başvuru sayısı söz konusu. 31 Mayıs itibariyle anlaşan vatandaşlarımıza projesi çizilen yerlerde de hızlı bir şekilde inşaat sürecini TOKİ Başkanlığımızla birlikte yürütüyor olacağız.” dedi.

Bakan Murat Kurum, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde milletvekili seçilmesinde partisine ve kendisine destek veren İstanbul 1. bölgedeki vatandaşlara yaptığı teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, beraberindeki heyetle Sancaktepe’de bir esnaf lokantasında yemek yedi. Bakan Kurum, vatandaş tarafından verilen siparişi hazırlamak için tezgâhın başına geçerek döner kesti, çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Kurum, 14 Mayıs’ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçilmesini sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

“15 seçimdir olduğu gibi milletimiz yine eserden, siyasetten yana tavrını göstermiştir”

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nda partililere hitap eden Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerine vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade ederek, “40 günlük süreçte sizler dava arkadaşlarım 14 Mayıs'ın galiplerisiniz. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz ailelerinizden, işinizden, aşınızdan vakit ayırdınız. Çok önemli bir mücadele verdiniz. Bu mücadelede işte hem meclis çoğunluğuyla hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza rekor destekle Cumhur İttifakımız, açık ara birinci olmuştur. Bu sürecin kahramanları işte buradaki dava arkadaşlarımdır. Ben her birinize ayrı ayrı öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı her birinizi kutluyorum. İnşallah sandığa yansıyan iradenin hem Cumhur İttifakımızla hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destekle birlikte 15 seçimdir olduğu gibi yine milletimiz eserden, siyasetten yana tavrını göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir.” dedi.

“İşleri dışında her işle uğraşanlar, seçim gecesi 'Öndeyiz, kazanıyoruz!' gibi manipülasyonlarla milletimizi yanlış yönlendirerek, algı oluşturdu”

Bakan Kurum, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdikleri destekten bahsederken şu ifadeleri kullandı:

“21 yıldır olduğu gibi milletimize yapmış olduğumuz 100 yılda yapılacak işlere vatandaşlarımız, kardeşlerimiz destek olmuştur. Milletimiz istikrarın ve güvenin yanında durmuştur. Bu önemlidir. Milletimiz, milletin adamı dediğimiz, mazlumların hamisi dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında 21 yıldır olduğu gibi dimdik durmuştur. Tarihin ve mazlumların emanetine milletimiz sahip çıkmıştır. Yine seçim gecesi millet iradesine, saygısızlık edildi. Hepimiz gördük. İşleri dışında her işle uğraşanlar, seçildikleri ilin dışında her ile gidip maalesef bulunduğu illerde görevlerinin başında olmayanlar, yine seçim gecesi 'Öndeyiz, kazanıyoruz!' gibi manipülasyonlarla milletimizi yanlış yönlendirmek, algı oluşturmak için ki her zaman yaptıkları işi yaptılar. Bu algılarla mücadele ettik ve algının değil hakikatin kazandığını da 14 Mayıs'ta yine milletimiz sandıkta iradesini yansıtmak suretiyle tüm Türkiye'ye göstermiştir. Adeta provokasyon yapmayı, manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ama yine beceremediler. Çünkü hep hakikat kazandı, doğru kazandı, doğru adam kazandı, Recep Tayyip Erdoğan kazandı. İşte milletin kalbinde ve gönlünde olanlar sizler kazandınız.”

“Milletimiz 14 Mayıs'ta sırtını teröre, teröristlere, Kandil'e dayayanlara net bir cevap vermiştir”

Bakan Kurum, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen oyları acımasızca eleştirenlere karşı ise şunları söyledi:

“Depremde verdiği en ufak yardımı dahi seçimi kazanamayınca istismar edenler, diline dolayanlara deprem bölgesindeki 11 ilimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği vererek sandıkta gereken cevabı vermiştir. Milletimiz, gerçekçidir. Hayale değil hakikate, lafa değil icraata bakmıştır. Her zaman icraatın yanında olmuştur. Seçim meydanlarında gezip sözünü tutmayanlara değil, iş yapanlara, eser üretenlere desteğini göstermiştir. Milletimiz 14 Mayıs'ta sırtını teröre, teröristlere, Kandil'e dayayanlara net bir cevap vermiştir. Devletimin bekası, ülkemin toprağı, ülkemin geleceği, gençlerim için yine Cumhurdan, Cumhur İttifakı'ndan yana tavır sergilemiştir. Bu mesajı net bir şekilde Millet İttifakı'na ve ortaklarına vermiştir. Bizim milletimiz, seçmenimiz, kendisinin aklıyla alay edenler, meydanlarda gelip boş vaat sunanlara, sahteliğe, reklamla, algıyla oluşturmaya çalıştıkları o hakikatten uzak hayallere karşıda sandıkta net bir cevap vermiştir. Bizim milletimiz belirsizliği hiçbir zaman sevmemiştir. Her zaman doğrudan yana olmuştur. İstikrarı seven, güveni seven tarafta olmuştur. 21 yıldır da işte bu ülkede güveni, istikrarı tesis eden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermiştir. Bu yüzden her afette yardıma koşanları, her afette milletin yanında olanları, verdiği sözleri tutanlardan yana olmuştur. Milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği hiçbir zaman affetmez. Her zaman onlara sandıkta cevabı verir. 14 Mayıs'ta yine cevabı vermiştir. İnşallah 28 Mayıs'ta da çok daha güçlü bir cevap verecektir. Hazır olsunlar biz geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. Recep Tayyip Erdoğan geliyor.”

“28 Mayıs'ta depremzede kardeşlerimizi istismar edenlere, alay edenlere net bir cevabı hep birlikte vereceğiz”

Bakan Kurum, bugüne kadar samimiyetle çalıştıklarını ifade ederek, “Samimiyetle milletimizin yanında oluyoruz ve aynı anlayışla bu hizmetlerimizi yapacağız. Bizim derdimiz ülkemiz, ülkemizin geleceği gençlerimiz. Bizim derdimiz 11 ilimiz, afet bölgemizdeki kardeşlerimizdir. Onlar için bu mücadeleyi veriyoruz. Onlar için 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. 28 Mayıs'ta depremzede kardeşlerimizi istismar edenlere, alay edenlere net bir cevabı hep birlikte vereceğiz. Depremzede kardeşlerimiz için vereceğiz, milletimiz için vereceğiz. Gençlerimiz için vereceğiz. Deprem bölgesinde vatandaşlarımız Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek sundular. Allah hepsinden razı olsun. Allah onların yokluğunu bize göstermesin. İşte bizim milletimiz, böyle feraset sahibidir. Deprem olduğunda acısını unutur. Yakınlarını kaybetmiştir üzülür ancak yine diğer komşusunun, diğer arkadaşının acısına ortak olmak için mücadele eder. Biz de inşallah onları hiçbir zaman aç ve açıkta bırakmadık. Kimsenin beceriksizliğine, emniyetsizliğine, liyakatsizliğine terk etmedik. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize sözlerimizi tutacağız. İlk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu 11 ilimizde yapmak suretiyle Anadolu’muzu yeniden ayağa kaldıracağız. Bugün itibariyle deprem bölgesindeki konut yapım sayısı 170 binlere ulaştı. Üç ayda 180 bin konutun inşasını başlatan bir irade var. Sayın Cumhurbaşkanımız var. Recep Tayyip Erdoğan var. Oraya gideceğiz ve depremzede kardeşlerimizle el ele vereceğiz ve 11 ilimizi ayağa kaldıracağız.” şeklinde konuştu.

“Afetler yaşadık ama hiçbir zaman orası AK Partiliymiş, Cumhur İttifakı'na mı oy veriyormuş diye bakmadık”

Afetzede vatandaşları sırf oy verdikleri partiye karşı oldukları için karalayan kesime 14 Mayıs’ta net bir cevap verildiğini belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Depremzedelerin kalplerine bakmaksızın sosyal medyada kararmış o zihniyetlerini, kalplerini ortaya koydular, alay ettiler ama işte görüyorsunuz milletimiz o noktada depremzede kardeşlerimiz en net cevabı 14 Mayıs'ta verdi. İşte CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için afetzede kardeşlerimizi sokağa attılar. Dışarı bıraktılar. Açtı açıkta bıraktılar. Ama hiçbir depremzede kardeşim merak etmesin; sizin mazlumların abisi, lideriniz, Cumhurbaşkanınız var. Sizin Recep Tayyip Erdoğan'ınız var. Sizi, sizi kimseye yar etmez. Sizi açta açıkta bırakmaz. 11 ilimizi de daha önceki depremlerde Elâzığ’da, Malatya'da, Bartın'da, Rize'de, Giresun'da olduğu gibi Antalya, Muğla yangınlarında olduğu gibi yine millete verdiği sözünü tutar. Millete vaat ettiklerini gerçekleştirir. Tabii bizim medeniyetimiz bu toprakların insanları her zaman herkesi kucaklamışızdır. Dini, dili, ırkı, mezhebi, inancı ne olursa olsun biz kimseyi ayırt etmedik. Depremler yaşadık. Afetler yaşadık. Ama biz orada AK Partiliymiş. Cumhur İttifakı'na oy veriyormuş diye bakmadık. Asla asla böyle bir anlayışla çalışmadık. Herkese ulaştık, herkesi kucakladık. Kimseyi ötekileştirmedik. Kimseyi diğerinden üstün görmedik ve bu anlayışla işte 21 yıldır hizmet ediyoruz. 21 yıldır bu hizmetleri yapıyoruz. İzmir'de Bayraklı'da biz vardık. Elazığ'da biz vardık. Malatya'da biz vardık. Giresun'da, Trabzon'da biz vardık ve vatandaşlarımızla el ele verdik ve hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için birlikte ağladık, birlikte üzüldük ve işin sonunda da anahtarlarımızı verdiğinde, verdiğimizde onlarla birlikte sevindik.”

“‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza 162 bin başvuru oldu ve toplamda 728 bin bağımsız bölümü içeren bir başvuru sayısı söz konusu”

Bakan Kurum, ziyaretlerinin ardından “Yarısı Bizden” kampanyasına başvuralar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Bakan Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyasına vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Şu an itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza 162 bin başvuru oldu ve toplamda 728 bin bağımsız bölümü içeren bir başvuru sayısı söz konusu. Bu da yaklaşık 3 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor demek. 3 milyon vatandaşımız Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğini, devletimize güvendiğini bu başvuru sayısıyla birlikte göstermiş olduk. Tabi 'Yarısı Bizden' kampanyası İstanbul'umuzun güçlü hale getirilmesi adına çok önemli bir projedir. Asrın dönüşüm projesidir. Yüzyılın dönüşüm projesidir. Bu kapsamda biletimizle inşallah el ele vereceğiz. Şu an ekiplerimiz sahada başvuru yapan vatandaşlarımızın binalarına gitmek ve orada incelemeler yapmak suretiyle süreci an be an takip etmekteyiz. İnşallah anlaşmaların yapılmasına müteakip 31 Mayıs itibariyle anlaşan vatandaşlarımıza projesi çizilen yerlerde de hızlı bir şekilde inşaat sürecini TOKİ Başkanlığımızla birlikte yürütüyor olacağız.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte deprem bölgesinde, 180 bininci konutun inşasını başlatmış olacağız”

Bakan Kurum, depremden etkilenen 11 ilde konut üretiminde eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek, “İnşallah hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte 180 bininci konutun inşasını başlatmış olacağız. Deprem üzerinden üç ay geçti ve söz verdiğimiz gibi ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzun inşasını gerçekleştireceğiz. İstanbul'un dönüşümü adına başvurularımızın tamamlanmasıyla birlikte inşaat sürecini yürüteceğiz. İstanbul'umuz çocuklarımıza, gençlerimize emanet edeceğimiz İstanbul'umuz daha dirençli olsun. Daha güvenli hale gelsin. Bu kapsamda tüm mevzuatları gözden geçiriyoruz. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı projemiz kapsamında bilim insanlarımızla, bilimin ışığında onların görüş ve önerileri doğrultusunda da çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.

“Pilot il olarak seçtiğimiz İstanbul’da, Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere yapı denetim sisteminin daha etkin şekilde yürütülebilmesi adına iki ayrı havuza ayırıyoruz”

Bakan Kurum, yapı denetim sisteminde önemli bir adım atılacağını da şu sözlerle duyurdu:

“Sahadan gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidiyoruz. İlk pilot bölge olarak İstanbul'u seçtik. İstanbul'umuzu iki bölgeye ayırıyoruz. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere yapı denetim sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için yapı denetimi iki ayrı havuza ayırıyoruz. Anadolu Yakası'nda ve Avrupa yakasında yapı denetim firmaları bulunduğu merkezler itibariyle hizmet verecekler. O havuzlarda Anadolu Yakası'ndaki yapılı denetim firmaları Anadolu Yakası'ndaki havuzda, Avrupa yakasındakiler de Avrupa Yakası'ndaki havuzdan kura sistemiyle yine vatandaşlarımıza yapı denetim hizmeti verecekler. Böylelikle inşaatlarına daha yakın, daha etkin şantiyelere gidip, şantiyelerde imalatı takip etmelerinin de imkân sağlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle görüşlerini aldığımız uygulamamızı hayata geçireceğiz ve etkin bir yapı denetim sistemiyle birlikte de binalarımızın kontrolünü hem burada yapı denetim çalışanlarımızın hem vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda iş yapabilmelerine de imkân tanımış olacağız. Bu vatandaşlarımızdan da yine yapı denetim firmalarımızdan da gelen bir taleptir. Bu talep doğrultusunda bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz ve İstanbul'un her noktasında 39 ilçesinde 963 mahallesinde yine etkin bir şekilde belediyelerimizle birlikte bu hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz diyorum.”