Bakan Karaismailoğlu metro istasyonunda görevli işçilerle iftar yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Göktürk istasyonunu da içinde barındıran ve çok yakında hizmete açılacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun tamamlandığında şehre yakışır büyük bir eser olacağını söyledi.

İşçilerin emeği ve gayretiyle hayata geçirdikleri hatla İstanbul Havalimanını şehrin merkezine yarım saatlik konforlu bir seyahatle bağladıklarını belirten Karaismailoğlu, "Daha nice işlerde, projelerde birlikte çalışacağız. Vatanımıza, milletimize duyduğumuz aşkla önemli vazifeler yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hem ramazanın maneviyatı içinde hem de emeğin kutsallığına adanmış bir günde bir aradayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü de en içten dileklerimle kutluyorum. Alın teriniz ve emeğinizle anlamlı hale getirdiğiniz, sona yaklaşan bu dev projede hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Oruçlarımızı kabul etsin. Afiyet olsun."