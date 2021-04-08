Bakan Çavuşoğlu: İtalya Başbakanı'nın hadsiz ifadelerini iade ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Hadsiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz."