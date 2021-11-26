AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Akar ve komutanlar İzmir'de

Bakan Akar ve komutanlar İzmir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı’na geldi.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar’ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Parkta sigara istedi, yok diyen Çinliyi bıçakladı
Müslüme'nin ölümüyle ilgili DNA sonuçları çıktı
Dövize koşanlar kim? Belli oldu
Erken seçim olmayacak. Haziran 2023!
İBB'nin 2022 bütçesi kabul edildi
Maarif, FETÖ'cü alçakların tahribatını gideriyor
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri 10 anlaşma