Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı’na geldi.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar’ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Bakan Akar ve komutanlar İzmir'de



🔹Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

🔹Bakan Akar komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı. pic.twitter.com/xGXOPrOiZs