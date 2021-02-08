Amatörce hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya çıktı

FETÖ'nün hazırladığı çakma belge, Anonymous'un 6,8 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaşıldı. Algı çetesi, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın logosunu kullanmak suretiyle sahte bir belge hazırladı. Sözde belge, Millview Corp. isimli bir şirket ile MRT Finance&Investment Inc. şirketi arasındaki sözde alacak-verecek konusunu teminat altına alıyor.

HEPSİ YALAN

Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın Ziraat Bankası'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı. FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.

BELGELER SAHTE ÇIKTI

Ancak SABAH Avrupa, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu. Bankadan SABAH'a yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Sözcü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar