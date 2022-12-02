Almanya'dan Gana'ya 82 milyon avro destek taahhüdü

Gana Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın, yenilenebilir enerji ve finans sektörü gelişimini desteklemek için Gana'ya 82 milyon avro destek sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, fonla, Gana'da teknik beceri eğitimi, iyi yönetişim, dijital altyapı geçişleri, gıda güvenliği ve kadınların güçlendirilmesinin de desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Fonun bir kısmının yeni kurulan Gana Kalkınma Bankasına gideceği aktarılan açıklamada, "Bu, zorlu ekonomik zamanlarda uzun vadeli ve uygun sermayeye erişim sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Batı Afrika ülkesi Gana, bu yılın başındaki kredi notu düşüşlerinden bu yana uluslararası sermaye piyasalarına erişemiyor.