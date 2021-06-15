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Aliyev'den Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi. Baykar üretimi SİHA'lar Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli rol oynamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde yer alan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Karabağ Nişanı takdim edildi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı dünya gözü ile görmek nasip oldu... Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı'nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda aldım. Onur duydum!" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde BAYKAR Savunma üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli rol üstlenmişti.

 

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