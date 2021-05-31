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Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Mersin'den de hissedildi. 09.23'de meydana gelen deprem, 25.63 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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