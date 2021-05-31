Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem, Mersin'den de hissedildi. 09.23'de meydana gelen deprem, 25.63 km derinlikte gerçekleşti.
AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre, Akdeniz'de Güzelyurt Körfezi açıklarında 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 31, 2021
Büyüklük : 4.3 (ML)
Yer : Guzelyurt Korfezi, 77.09 km. Anamur (Mersin)
Tarih-Saat : 31.05.2021, 09:23:39 TSİ
Enlem : 35.3220 N
Boylam : 32.8156 E
Derinlik : 25.63 km
Detay : https://t.co/Z5Kmjnhj3o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yorumlar