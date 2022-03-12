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AK Parti'den üç günlük kültür kampı

AK Parti, önümüzdeki Cuma gününden itibaren Kızılcahamam’da belediye başkanlarıyla üç günlük kampa giriyor. Kampta belediyelerin kültür sanattaki yol haritası belirlenecek

AR-GE, Çevre, Şehir ve Kültür ile Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AK Parti  kampında, belediyelerin kültür sanat alanındaki 2023 yol haritasının belirlenecek.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; genel başkan yardımcılarının sunum yapacağı kampta, belediyelerin gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal anlamdaki bugüne kadar yaptıkları faaliyetler değerlendirilecek. Bu doğrultuda belediyelerin, geelcek dönemde kültür sanat konusunda yapmayı planladığı projeler masaya yatırılacak.

Kampta ayrıca, restorasyonu tamamlanan kültür merkezlerinin ve tarihî eserlerin kullanımı ile ilgili belediyelerin çalışmaları da konuşulacak.

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