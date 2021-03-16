Ahmet Hakan, Tunç Soyer'i ti'ye aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Enver Aysever için özel ihale açarak sadece 18 gün için 238 bin 500 lira vereceği okur yazarlık kursu ihalesi tartışma konusu olmuştu. Gelen tepkiler üzerine belediye başkanı Tunç Soyer ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Gelişmelerin sonrasında Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Soyer'in açıklamaları ile ilgili değelendirmelerde bulundu.

İhaleyi iptal etmeden önce katıldığı bir tv programında Tunç Soyer'e Enver Aysever'e 18 günde 238 bin liranın nasıl kazandırıldığı sorulmuştu.

Bu eğitimlerin her zaman verildiğini ifade eden Tunç Soyer, "Ona az verdin buna çok verdin" tartışmalarının kimseyi bir yere götürmeyeceğini dile getirerek belediyenin hedef alındığını savunmuştu.

"BUNLARI TARTIŞACAK ZAMANIMIZ YOK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili programda yaptığı açıklamaları şu şekilde sürdürdü;

"Enver Aysever Türkiye'deki eğitimcilerden biri olan isimlerden. Başkalarından da eğitim alıyoruz ancak Aysever’i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok.

Ahmet Hakan da yazısında Tunç Soyer için "Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim." ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı;

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i severim.

Kendisine karşı bir önyargım yok.

Hatta varsa bile önyargılarımın tümü pozitif.

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Fakat şu kendi yandaşı Enver Aysever’e verdiği ihale konusunu izah ederken sergilediği tavrı, hiç mi hiç beğenmedim.

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Söylediklerini dikkatle dinledim.

Üç argümanı vardı Soyer’in:

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- BİR: Enver’i sevmeyenlerin yaptıkları karalama...

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- İKİ: Galiba verdiğimiz para 90 bin lira...

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- ÜÇ: Finlandiya eğitime ne kadar para harcıyor, siz biliyor musunuz?

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Sadece şunu söylemekle yetineceğim:

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Finlandiya ile Enver Aysever’in aynı cümle içinde kullanılması karşısında...

Finlandiya hükümeti, İzmir belediyesine nota verebilir.

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Gelelim bu açıklamadan sonra yaşanan gelişmelere...

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Başkan Soyer, bu üç argümanı dile getirdikten sonra...

“Eleştirilere kayıtsız kalamazdık” diyerek ihalenin iptal edildiğini kamuoyuna açıkladı.

E ne oldu şimdi?

Enver’i sevmeyenler mi kazanmış oldu?

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Neyse... Neyse...

Biz “Hem Finlandiya hem de kamu parası kurtulmuş oldu” diyerek avunalım.

TUNÇ SOYER, TEPKİLER SONRASI İHALEYİ İPTAL ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enver Aysever’e 18 günlük okur yazarlık kursu için 238 bin lira ödenecek ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Toplumda oluşan tepkiler üzerine açıklama yapan Soyer, “Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir” dedi. Soyer, Aysever’e 90 bin lira ödeneceğini ifade etti.