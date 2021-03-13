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İzmir'den sonra Mersin... Enver Aysever, CHP'li belediyelere okuma yazma öğretiyor!

İzmir'de Enver Aysever tarafından verilecek okur yazar eğitiminin belediyeye günlük 13 bin 250 liraya mal olmasına tepki yağarken, aynı isimle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de benzer bir atölye çalışması gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, sadece Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi. Sözleşme kapsamında, Aysever’in masrafları da belediye tarafından karşılanacak.

Sosyal medya bu skandalı konuşurken Enver Aysever hakkındaki iddialara henüz bir açıklama yapmadı.

A3Haber yazarından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiA3Haber yazarından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkiGündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Enver'e teslim" ihalesi gündemdeki yerini korurken benzer bir etkinliğin Mersin'de de düzenlendiği ortaya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Enver Aysever ile “Aykırı Okuryazarlık Atölyesi”nin ilk kuru 29 Kasım’da tamamlandı. Tıpkı İzmir'deki gibi pandemi gerekçesiyşe çevrim içi olarak devam eden atölye, 3 kur olmak üzere 25 kişilik gruplardan oluşuyor. Her ayın son hafta sonu yapılan 4’er saatlik atölyeler toplam 24 saat sürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “Aykırı Okuryazarlık Atölyesi” için Enver Aysever'e ne kadar ödediği, ihaleyi hangi firmanın kazandığı ise şimdilik soru işareti.

Veryansıntv

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