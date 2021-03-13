İzmir'den sonra Mersin... Enver Aysever, CHP'li belediyelere okuma yazma öğretiyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği okuryazarlık kursu için, sadece Enver Aysever’in eğitimci olacağı sözleşme bedeli 238 bin lira olan bir ihale düzenledi. Sözleşme kapsamında, Aysever’in masrafları da belediye tarafından karşılanacak.

Sosyal medya bu skandalı konuşurken Enver Aysever hakkındaki iddialara henüz bir açıklama yapmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Enver'e teslim" ihalesi gündemdeki yerini korurken benzer bir etkinliğin Mersin'de de düzenlendiği ortaya çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Enver Aysever ile “Aykırı Okuryazarlık Atölyesi”nin ilk kuru 29 Kasım’da tamamlandı. Tıpkı İzmir'deki gibi pandemi gerekçesiyşe çevrim içi olarak devam eden atölye, 3 kur olmak üzere 25 kişilik gruplardan oluşuyor. Her ayın son hafta sonu yapılan 4’er saatlik atölyeler toplam 24 saat sürüyor.

CHP'li Belediye'den SOL'cu yazar, tv programcısı Enver Aysever'e 238 bin TL'lik kıyak!



🔹Enver Aysever İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 18 günlük atölyesinde 238 bin 500 TL karşılığında 20 kişiye 'çok yönlü okuma yazma ve yazarlık' dersi veriyor.https://t.co/2lXsm6gXDW pic.twitter.com/2OIk63Bn6T — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 13, 2021

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “Aykırı Okuryazarlık Atölyesi” için Enver Aysever'e ne kadar ödediği, ihaleyi hangi firmanın kazandığı ise şimdilik soru işareti.

Veryansıntv