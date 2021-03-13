A3Haber yazarından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi verme kararı aldı.

2020 yılının Ekim ayında yüz yüze yapılan ilk derslerin ardından pandemi önlemleri nedeniyle kalan derslerin çevrim içi yapılmasına karar verildi.

A3Haber'den Serdar Öztürk, Proje kapsamında Enver Aysever'e toplam 238 bin 500 lira ödenmesine ve ihale şartlarına tepki gösterdi.

İşte, Serdar Öztürk'ün o yazısı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık eğitimi verme kararı aldı.

2020 yılının Ekim ayında yüz yüze yapılan ilk derslerin ardından pandemi önlemleri nedeniyle kalan derslerin çevrim içi yapılmasına karar verildi.

Belediyenin internet sitesinde yer alan habere göre, atölyede çok yönlü okuma alışkanlığı kazanma, hayal gücü ve yazma becerilerini geliştirme çalışmaları yapıldı

18 yaş üstü başvuruların kabul edildiği okuryazarlık atölyesi çalışmaları 20 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı.

Buraya kadar her şey normal.

İzmir’in çeşitli gazete ve internet sitelerinde de yer alan haberlerden sonra başka bir gelişme yaşandı.

2020 yılının Ekim ayında ilki gerçekleştirilen proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi ihale yapmaya karar verdi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu kaynaklarına göre belediye bu iş için Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü aracılığı ile ihaleye çıktı.

İhale numarası 2020/684397

Açık ihale için son teklif verme zamanı da 13 Ocak 2021, saat 11.00 olarak belirlendi.

İzmir ili mücavir alan sınırları için toplamda 18 gün yapılacak etkinlik için ihtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilmesi ve isteklinin de idarenin bu talebini kabul veya reddedebilmesi şartlar arasına kondu.

2021 yılı içinde yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okur yazarlık atölyesi çalışması yapmaya karar veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında böyle bir çalışma yapmak için çıktığı ihale var mı?

Hayır yok…

Oysa belediyenin kendi internet sitesinde yer alan habere göre çalışma, 2020 yılının Ekim ayında başlamış zaten

Herhalde, “Biz başlayalım, istim arkadan gelir” diye düşündüler.

Neyse, biz devam edelim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü aracılığı ile çıkılan 2020/684397 kayıt numaralı ihale için doğal olarak çeşitli ihale dokümanları hazırlandı.

Bunlar arasında en ilginç olanı Etkinlik ve Organizasyon Şube Müdürlüğü Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti Alımı Teknik Şartnamesi idi.

Teknik şartnamenin 2. maddesinde işin süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten 12 Eylül 2021’de sona ereceği belirtiyor.

Ama asıl önemli olan 3. madde.

Teknik şartnamenin 3. maddesinde aynen şöyle yazıyor:

“Yüklenici firma, atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içerisinde idareye sunacaktır…”

Evet, yanlış duymadınız.

İhaleyi hangi firma kazanırsa kazansın tek şart olarak Enver Aysever ile sözleşme imzalaması şart koşuluyor.

Ahmet olur mu?

Olmaz.

Peki Mehmet?

Hayır o da olmaz.

Mutlaka Enver Aysever olacak.

Peki o zaman ne diye ihale yapılır ki?

Teknik şartnamenin 4.8 maddesine göre ise yüklenici firma, İzmir ili sınırları içinde 12 Eylül 2021’e kadar 9 ay x 2 gün olmak üzere toplam 18 gün için şehir içi ve şehirler arası havayolu ile ulaşım (İstanbul-İzmir-İstanbul) bir öğün öğle yemeği 2 gün ve 4 yıldızlı otel konaklama bedeli dahil olarak teklif verme şartı da getirildi.

Sonra ne mi oldu?

13 Ocak 2021’de ihale yapıldı.

İhalenin idarece belirlenen yaklaşık maliyeti 293 bin 220 lira olarak belirlendi.

5 firma ihaleye teklif verdi.

3 firmanın teklifi kabul edildi.

İhaleyi 238 bin 500 lira ile en düşük teklifi veren firma kazandı.

Şimdi basit hesapla ihale sonucunu değerlendirelim.

İzmir ili sınırları içinde 12 Eylül 2021’e kadar 9 aylık süre içinde toplam 18 günlük şehir içi ve şehirler arası (İstanbul-İzmir-İstanbul) havayolu ile ulaşımı, bir öğün öğle yemeği ve 2 gün ve dört yıldızlı otelde konaklama bedeli dahil Gazeteci-yazar Enver Aysever’in okur yazarlık atölye çalışması için ödenecek toplam para 238 bin 500 lira.

Ödenecek parayı bölün toplam süreye.

Günlük 13 bin 250 lira.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim 2020’de yaptığı haberde ne diyordu?

“Gazeteci yazar Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okuryazarlık atölyesi eğitimleri veriyor. Yüz yüze yapılan ilk derslerin ardından pandemi önlemleri nedeniyle kalan dersler çevrim içi yapılacak…”

Özeti şu:

Enver Aysever geldi ve ilk eğitimi verdi.

Bundan sonrası çevrim içi (internet üzerinden) yapılacak

Oh ne ala…

Otur bilgisayarın başına, aç kamerayı, çayı kahveyi söyle sonra başlat anlatmaya.

Sandalyeden her kalktığında cebinde temiz 13 bin 250 lira.

Şimdi başa dönelim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021’de Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında okuryazarlık atölyesi eğitimi vermeye karar verdi.

Bu eğitimin Enver Aysever tarafından yapılmasını şart koştu.

İhaleden önce eğitime başladı, ihaleyi sonradan yaptı.

Yeme içme, konaklama ve seyahat dahil günlük 13 bin 250 lira ödemeyi kabul etti.

17 Şubat 2021’de kazanan firma ile sözleşmeyi imzaladı.

Şartnameye göre Ekim 2021’de bitecek.

Kala kala kaldı sekiz ay.

Ve 4 milyonluk İzmir’de bu atölyeden 18 yaş üzeri 20 kişi yararlanacak.

En önemlisi ise atölyenin bundan sonra internet üzerinden yapılacak olması.

Ne konaklama var ne seyahat ne de yemek masrafı.

Çok âlâ, çok âlâ.

Hatta fevkaladenin fevkinde…

Peki Enver Aysever ile sözleşme imzalanması şart koşulan ihaleyi kim kazandı dersiniz?

Aripsos Sosyal Hizmetler Temizlik Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Aripsos ne demek?

Hitit Kralı 2. Murşil zamanında Giresun’un adı.

Zaten şirketin merkezi de Giresun’da…

Sahibi olarak görünen isim ise Erhan Çiftçi.

Giresun’da kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamındaki okuryazarlık atölyesini kazanan Erhan Çiftçi’nin Aripsos şirketinin İzmir ile tek bağlantısı ne biliyor musunuz?

Şirket sahibi Erhan Çiftçi Urla’da oturuyor.

Sorduk soruşturduk tanıyan bulamadık.

Belki bu yazıdan sonra tanıyan çıkar.

4 milyon İzmirlinin yirmisi okuryazarlığı Enver Aysever’den öğrenmeye mecbur artık.

Ekim 2021’e kadar böyle, gerisi meçhul.

Ne diyordu İzmirli şair Attila İlhan:

“Ne vakit bir yaşamak düşünsem

Bu kurtlar sofrasında belki zor

Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden…”

Biz Enver’e mecburuz bilemeyiz…

Kaynak: https://www.a3haber.com/2021/03/05/iste-o-sansli-yazar-secilmis-yirmi-izmirliyi-kim-okuryazar-yapacak/amp/?__twitter_impression=true