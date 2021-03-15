CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi adrese özel ihaleyi iptal etti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce seçilen gazeteci Enver Aysever'in günlük 13 bin 250 lira maliyetle "seçilmiş" 20 İzmirliyi "okuryazar yapacağı" ortaya çıktı. Teknik şartnamenin 3. maddesinde “Yüklenici firma, atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içerisinde idareye sunacaktır…” ifadeleri dikkat çekti. Yani ihaleyi hangi firma kazanırsa kazansın Enver Aysever ile sözleşme imzalaması şart koşuluyor.

TEPKİLER ÜZERİNE İHALE İPTAL EDİLDİ

Kamuoyunda oluşan tepki nedeniyle söz konusu ihaleye ilişkin açıklama yapmak zorunda kalan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Enver Aysever’le 'Yaşam Boyu Eğitim' başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda Belediyemiz adına açıklama yapılmıştır. Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değil. Sözkonusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim." açıklamasında bulundu.