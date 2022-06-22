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Afganistan'daki depremde en az 255 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

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