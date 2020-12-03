Acun Ilıcalı'dan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e sert yanıt!

Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle diskalifiye oldu. Uğur'un diskalifiyesini Acun Ilıcalı, 21 Kasım günü attığı 'Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.' tweet'iyle duyurdu.

Bir hafta daha yarışmaya devam eden Uğur, şeflerin açıklamasıyla MasterChef'e veda etti. Gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur, yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur 'her zaman yanımda oldular' mesajını paylaştı.

Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye olması sosyal medyada olay oldu. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bu gelişmelerin ardından köşe yazısında Acun Ilcalı'yı hedef aldı. Acun Ilıcalı Sözcü yazarını sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Deniz Zeyrek'in Acun Ilıcalı'yı hedef alan yazısından bir bölüm:

"Yarışmacıyla “anında” yolları ayırıp yoluna devam edebilecekken, bir hafta boyunca Uğur Yılmaz Deniz'i yarıştırmaya devam etti. Bununla da yetinmedi, yollarını olay ortaya çıktıktan 10 gün sonra eleme gününde canlı yayında ayırma yolunu seçti.

Yarışmanın juri üyeleri güya “sorumlu yayıncılık” çerçevesinde, kamera karşısında adeta “mahkeme heyeti” gibi konumlanarak ahlak dersi verdi.

Sosyal medyada zaten linç yemiş, taşlanmış ve pişman olmuş yarışmacıyı reyting uğruna bir de canlı yayında linç etmeyi, ağlatmayı, özür diletmeyi seçtiler."

Sözcü yazarının ağır itham ve suçlamalarının ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ACUN ILICALI'DAN DENİZ ZEYREK'E YANIT

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...

Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. YALAN! Canlı yayında elediniz. YALAN! MasterChef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor, canlı yayınlanan bir program değil, izleyicimiz de bunu bilir.

"UĞUR BANA BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ"

Diskalifiyeyi reyting malzemesi yaptınız. YALAN! Yayında gerçekleşen diskalifiye anını reyting malzemesi yapmadık, aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti.

"BİR YAZIDA 3 YALAN 1 İFTİRA"

Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İFTİRA! Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya 3 yalan ve 1 iftara sığdırabilmek gerçekten büyük başarı, tebrikler. Tabii inandırabilirsen...

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki, bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik.